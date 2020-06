W sondażu Social Changes Andrzej Duda z wyraźną przewagą nad Trzaskowskim

W najnowszym sondażu Social Changes przeprowadzonym dla portalu wPolityce urzędujący prezydent utrzymuje przewagę nad pretendentami, ale nie ma szans na zwycięstwo w pierwszej turze.

W sondażu przeprowadzonym na zlecenie prorządowego portalu Andrzej Duda otrzymał poparcie 39 proc. respondentów. W porównaniu do poprzedniego wyniku odnotowanego przez Social Changes, najnowszy wynik urzędującego prezydenta był niższy o 1 punkt procentowy. Jego najpoważniejszym rywalem, z którym musiałby się zmierzyć w drugiej turze wyborów, jest Rafał Trzaskowski. W najnowszym sondażu otrzymał on 28 proc. co również oznacza spadek poparcia o 1 punkt procentowy w stosunku do poprzedniego badania.

Na trzecim miejscu pod względem poparcia znalazł się były publicysta i prowadzący telewizyjnego programu rozrywkowego Szymon Hołownia, którego wybrało 15 proc. pytanych co w przypadku tego kandydata oznacza brak zmian poparcia społecznego. Poparcie nie zmieniło się także dla reprezentanta Konfederacji Krzysztofa Bosaka, którego w sondażu Social Changes po raz kolejny wskazało 7 proc. respondentów.

W wyborczej drugiej lidze, według pracowni, jest przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, który w sondażu otrzymał 6 proc., to jest o 1 punkt procentowy więcej niż w poprzednim sondażu. Słaby wynik odnotował reprezentujący Lewicę Robert Biedroń, którego wybrało tylko 3 proc. pytanych, o 1 punkt procentowy mniej niż poprzednio. Po 1 proc. poparcia odnotowali Marek Jakubiak i Mirosław Piotrowski, a żaden respondent nie wybrał Stanisława Żółtka i Pawła Tanajno.

Sondaż Social Chenges wskazał na możliwość wysokiej frekwencji bowiem udział w wyborach zadeklarowało aż 73 proc. respondentów.

Sondaż zrealizowano metodą CAWI w dniach 12–16 czerwca 2020 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie 1065 osób.

dorzeczy.pl/kresy.pl