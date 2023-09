Rzecznik rządu: utrzymamy zakaz importu ukraińskiego zboża

Rzecznik rządu Piotr Müller potwierdził plany rządu utrzymania zakazu importu zboża z Ukrainy nawet bez decyzji Komisji Europejskiej.

Müller wypowiadał się we wtorek w programie telewizji Polsat “Graffiti”. Oświadczył on, że polski rząd przyjmie uchwałę wzywającą Komisję Europejską do przedłużenie zakazu importu zboża z Ukrainy na wspólny rynek. Zgodnie z zasadami UE ma się ona zakończyć w dniu 15 września. Rzecznik rządu zapowiedział jednak, że jeśli zakaz nie zostanie przedłużony na poziomie unijnym, Polska wprowadzi go jednostronnie na poziomie krajowym.

“Jesteśmy blisko przedłużenia tego rozwiązania, ale nawet jak się to nie stanie, to mamy gotowe rozporządzenie, wprowadzimy je na poziomie krajowym” – mówił o rozmowach z KE Müller.

Także we wtorek do Brukseli ruszył przewodniczący Agrounii i kandydat Koalicji Obywatelskiej na posła Michał Kołodziejczak. Już pięć dni temu jego wyjazd zapowiadał lider KO Donald Tusk. Szef Agrounii ma w ręku list, który wspólnie przygotowaliśmy. Jest to list do szefowej Parlamentu Europejskiego, będzie możliwość spotkania się w Brukseli. Dotyczy to bardzo palącego problemu, jakim jest ciągle niekontrolowany napływ różnych produktów żywnościowych z Ukrainy – powiedział wówczas Tusk podczas konferencji prasowej w rodzinnym gospodarstwie Kołodziejczaka w miejscowości Orzeżyn, co zacytował portal Tygodnik Poradnik Rolniczy.

Rzecznik rządu bagatelizował misję Kołodziejczaka – “Pan Kołodziejczak nie pełni w tej chwili żadnej funkcji publicznej. Będzie przyjęty na prośbę Donalda Tuska przez swoich kolegów z EPL po to, aby stworzyć wrażenie, że coś załatwia”.

Müller uznał wyjazd polityka KO za zbędny – Byłoby lepiej dla budżetu pana Kołodziejczaka i dla w ogóle wszystkich, gdyby zrezygnował z biletu. Szkoda czasu i pieniędzy, ta sprawa jest załatwiona”.

Z nieoficjalnych doniesień medialnych wynika, że Komisja Europejska nie przedłuży zakazu importu ukraińskiego zboża i szeregu innych produktów rolnych na wspólny rynek. Domaga się tego nie tylko Polska ale też Węgry, Bułgaria, Rumunia, Słowacja.

polsatnews.pl/tygodnik-rolniczy.pl/kresy.pl