Prezydent USA Joe Biden i prezydent Chin Xi Jinping zgodzili się na spotkaniu dwustronnym na wznowienie komunikacji na szczeblu wojskowych wysokiego szczebla.

Przywódcy Chin i USA spotkali się osobiście po raz pierwszy od roku w środę w posiadłości Filoli kilkadziesiąt kilometrów od San Francisco, niejako w kuluarach Konferencji Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. „Wracamy do bezpośredniej, otwartej i jasnej komunikacji” – prezydent USA Joe Biden powiedział na konferencji prasowej podumowującej spotkanie, którego zacytowała CNBC.



„Istotne błędy w kalkulacjach po którejkolwiek stronie mogą spowodować poważne problemy w kraju takim jak Chiny lub w jakimkolwiek innym większym kraju” – twierdził Biden.

CNBC twierdzi, że Ministerstwo Obrony Chińśkiej Republiki Ludowej odrzuciło na początku lutego rozmowy ze swoim amerykańskim odpowiednikiem po wykryciu rzekomego chińskiego balonu szpiegowskiego w amerykańskiej przestrzeni powietrznej. Incydent z balonem opóźnił długo oczekiwaną podróż sekretarza stanu USA Antony’ego Blinkena do Chin o ponad cztery miesiące. W czerwcu szefowie resortów obrony obu krajów wzięli udział w dorocznym szczycie bezpieczeństwa w Singapurze, ale nie odbyli formalnego spotkania.

„Podtrzymujemy porozumienie co do istnienia polityki jednych Chin i nie zamierzam tego zmieniać, to się nie zmieni. To mniej więcej zakres, o którym rozmawialiśmy” – powiedział we środę Biden. Jednocześnie podkreślał on jednak funkcjonowanie władz w Tajpej.



Według chińskich mediów państwowych Xi podczas spotkania dwustronnego zwrócił uwagę, że Tajwan zawsze był „najważniejszą i najbardziej drażliwą” kwestią w stosunkach Chin z USA. Przewodniczący ChRL stwierdził, że Chiny „traktują poważnie” pozytywne oświadczenia USA złożone podczas jego spotkania z Bidenem w zeszłym roku w Indonezji. „Stany Zjednoczone powinny podjąć konkretne działania, aby odzwierciedlić swoje stanowisko, że nie wspierają „niepodległości Tajwanu”, zaprzestać zbrojenia Tajwanu i wspierać pokojowe zjednoczenie Chin” – zacytowałą CNBC. „Chiny ostatecznie i nieuchronnie zostaną zjednoczone” – zaznaczył chiński nadawca państwowy.

Jak relacjonuje agencja informacyjna Xinhua Xi Jinping wzywał Amerykanów do wyrzeczenia się mentalności gry “o sumie zerowej” i zajęcia stanowiska obliczonego bardziej na współpracę. Te dwa wybory wskazują na dwa różne kierunki, które zadecydują o przyszłości ludzkości i planety Ziemia, powiedział chiński przywódca, dodając, że stosunki chińsko-amerykańskie stosunki dwustronne, będące najważniejszymi relacjami w stosunkach międzynarodowych i należy postrzegać je w tym szerokim kontekście.

Według Xi oba kraje mają szerokie wspólne interesy w wielu obszarach, w tym w obszarach tradycyjnych, takich jak gospodarka, handel i rolnictwo, a także w obszarach wschodzących, takich jak zmiany klimatyczne i sztuczna inteligencja, a zakres tych wspólnych interesów w nowych okolicznościach nie zmniejsza się, lecz zwiększa.



Xi twierdził, że dla Chin i Stanów Zjednoczonych “odwrócenie się od siebie plecami nie wchodzi w grę” i podkreślił, że “przemodelowanie drugiej strony jest nierealistyczne, a konflikt i konfrontacja mają konsekwencje nie do zniesienia dla obu stron”. Mówił też o “czerwonych liniach” jakich w ralacjach tych nie należy przekraczać.

Przewodniczący Chin podkreślił rónież, że Chiny promują wielkie odrodzenie narodu chińskiego na wszystkich frontach poprzez chińską modernizację, ale nie pójdą “starą ścieżką kolonizacji i grabieży ani złą ścieżką dążenia do hegemonii”. ChRL nie zamierza też narzucać światu żadnej własnej ideologii.

cnbc.com/news.cn/kresy.pl