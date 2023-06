Szef amerykańskiej dyplomacji w Chinach – wielkich oczekiwań brak

Sekretarz stanu USA Antony Blinken rozpocząłw niedzielę wizytę w Chińskiej Republice Ludowej. Może się ona przyczynić do złagodzenia napięć między dwoma supermocarstwami.



Relacjonująca rozpoczęcie wizyty rozmowy rozpatrue ją jako wizytę „o wysokiej stawce, mającej na celu skierowanie stosunków [amerykańsko-chińskich] z powrotem na właściwy kurs po miesiącach zaognionych napięć między dwiema największymi gospodarkami świata”. Blinken jest pierwszym sekretarzem stanu, który udał się do Chin od pięciu lat i najwyższym urzędnikiem USA, który odbywa taką misję od czasu objęcia urzędu przez prezydenta Joe Bidena.

#Breaking: US Secretary of State Antony Blinken has arrived in Beijing, embarking on a two-day visit to China where he will meet with senior Chinese officials to discuss the US-China relations. pic.twitter.com/k4HoO8MrmD

— Global Times (@globaltimesnews) June 18, 2023