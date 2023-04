Le Pen może zostać prezydentem Francji

Do Mińska przybył we wtorek szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji (SWR) Siergiej Naryszkin. Podjął go sam przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenko. Towarzyszł im przewodniczący KGB Iwan Tiertiel. Łukaszenko na wstępie podziękował stronie rosyjskiej za pomoc w doposażeniu technicznym białoruskiego KGB. „Pewnie zauważyliście, że ostatnio intensywniej wymieniamy się danymi wywiadowczymi. Poprawiła się też jakość informacji. Wiąże się to przede wszystkim z aktywizacją działań Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego. Jednak nie najmnniej ważną rolę gra, że Rosjanie są bardzo poważni, a wy przede wszystkim pomagacie nam w wywiadzie technicznym, odgrywają ważną rolę. Co tu ukrywać, dziś bez technologii trudno jest uzyskać dobre, dokładne informacje” – powiedział Łukaszenka, którego zacytowała białoruska sekcja Radia Wolna Europa.

Tiertiel powiedział, że spodziewa się poważnej eskalacji sytuacji w regionie. Twierdził, że „są obozy szkolenia bojowników, którzy planują nasilenie działań terrorystycznych na terytorium Białorusi”, które według niego znajdują się na terytorium Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Czech.