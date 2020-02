Konfederacja proponuje przekazanie dywidendy narodowej na zabezpieczenie Funduszu Rezerwy Demograficznej [+VIDEO]

Dwunastego lutego, na konferencji prasowej w Sejmie, członkowie Konfederacji Wolność i Niepodległość poinformowali o złożeniu do biura analiz sejmowych prośby o zaopiniowanie rozwiązania, w myśl którego zyski z eksploatacji ropy czy gazu poza budżetem wprost kierowane będą na Fundusz Rezerwy Demograficznej.

Politycy koła poselskiego Konfederacji poinformowali o zamiarze złożenia projektu ustawy która zakłada przekierowanie zysków z wydobycia zasobów naturalnych wprost na Fundusz Rezerwy Demograficznej. Według przewodniczącego koła, taka ustawa miałaby zabezpieczyć fundusz przed wybieraniem z niego pieniędzy przez państwo.

Jak zaznacza Grzegorz Braun, prezes jednej ze składowych Konfederacji, konferencja prasowa jest dopiero zakomunikowaniem opinii społecznej, możliwości innego zarządzania bogactwami naturalnymi Polski. „Chcielibyśmy by obywatele polscy nie tylko ponosili ciężary, nie tylko wystawieni byli na ryzyko konsekwencji złych rozwiązań systemowych, złego administrowania państwem, także spółkami skarbu państwa. Chcielibyśmy by obywatele polscy mogli być także profitentami, czerpać zyski z tego co jest bogactwem w ziemi i na ziemi dostępnym w granicach RP” – mówił poseł Braun.

Na konferencji prasowej pojawił się również poseł Janusz Korwin-Mikke, według niego, zasoby naturalne Polski należą do suwerena, a więc do wszystkich Polaków. „Lat temu 30 proponowałem, żeby wszystkie te złoża były poddawane eksploatacji z licytacji temu kto obieca więcej. Na co mają iść te pieniądze? Trzeba je przeznaczyć na Fundusz Emerytalny”.

Jakub Kulesza informował, że takie rozwiązanie istnieje w Królestwie Norwegii: „chcemy by takie rozwiązania były wprowadzone także w Polsce”.

Kresy.pl