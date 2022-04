Komisja Europejska wzmogła presję na Węgry zatrzymując środki finansowe

Komisja Europejska uruchomiła wobec Węgier tak zwany „mechanizm praworządnościowy”. Polega on na wstrzymaniu wypłat funduszy dla kraju członkowskiego.

„Dziś wysłaliśmy notyfikację do węgierskiego rządu, formalnie uruchamiając mechanizm warunkowości” – napisała w środę na Twitterze komisarz europejska do spraw sprawiedliwości konsumentów i równości płci Vera Jourova. Będąc wiceprzewodniczącą Komisji Europejskie nadzoruje ona politykę wobec państw, które Bruksela kwalifikuje jako nie przestrzegające rządów prawa.

Jourova zadeklarowała w imieniu KE – „Zidentyfikowaliśmy problemy, które mogą naruszać praworządność i wpływać na unijny budżet. Węgry będą musiały odpowiedzieć na nasze wątpliwości i przedstawić rozwiązania naprawcze”.

— Věra Jourová (@VeraJourova) April 27, 2022