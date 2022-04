Szefowa KE: ponad 9 mld euro na pomoc dla Ukraińców

Zebraliśmy 9,1 mld euro dla Ukraińców uciekających przed rosyjską inwazją, a będzie więcej – ogłosiła szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen.

W sobotę w Pałacu na Wodzie w Warszawie szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, uczestniczyła w finale akcji poparcia dla Ukrainy, pod nazwą „Stand Up For Ukraine”. Obecny był na niej prezydent Polski, Andrzej Duda.

– Ukraina staje w obronie całego wolnego świata – podkreślił polski prezydent. Podziękował też szefowej KE za jej piątkową wizytę w Kijowie. – To dla nas, Polaków, bardzo ważne. Polska stawia czoła tej rosyjskiej wojnie.

Duda powiedział też, że „Ukraina staje dziś w obronie wolności całej Europy”, zaznaczając, że kraj ten w najbliższym czasie będzie potrzebował „nowego Planu Marshalla”.

Za pośrednictwem wideołącza głos zabrał też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Powiedział, że bohaterstwo ukraińskiej armii przełożyło się na straty armii rosyjskiej. – Odwaga Ukraińców jest chwalona przez inne kraje europejskie. Chciałbym, żeby było to podzielane przez wszystkich – mówił Zełenski. Wezwał też kraje Zachodu do nałożenia embarga na surowce z Rosji.

– Prosimy o wsparcie finansowe, prosimy o wsparcie dla ukraińskich emigrantów, dla 10 milionów osób, które przez Rosjan musiały opuścić swoje domy – mówił Zełesnki. – Brońcie Ukrainy, zostańcie przy wolności – apelował.

Ursula von der Leyen wspomniała m.in. o swojej wizycie w Buczy pod Kijowem. – Nie znajduje słów, aby wyjaśnić potworności, które widziałam. Te najpotworniejszą twarz armii Putina, która terroryzuje ludzi i mam tyle podziwu dla naszych bohaterskich, ukraińskich przyjaciół, którzy toczą naszą walkę, w której oni trwają – powiedziała szefowa KE. Jej zdaniem Ukraińcy walczą nie tylko o swoją suwerenność, ale o to, czy zatriumfuje „człowieczeństwo, czy też przerażające zniszczenie będzie jedynym rezultatem”.

Szefowa KE poinformowała też, że w czasie akcji „Stan Up For Ukraine” zebrano 9,1 mld euro. Dodała, że tych pieniędzy będzie jeszcze więcej.

„A jak bomby przestaną spadać, pomożemy narodowi Ukrainy odbudować ich kraj” – napisała na Twitterze po zakończonej konferencji.

Today we raised 9.1 billion euros for the people fleeing the invasion, inside Ukraine and abroad. And more will come!

We will continue providing support.

And once the bombs have stopped falling, we will help the people of Ukraine rebuild their country. #StandUpForUkraine pic.twitter.com/Phpyyl0QZW

