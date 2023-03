Węgry dalej na stanowisku niewysyłania broni Ukrainie

W węgierskim parlamencie szykowana jest uchwała w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej podtrzymująca dotychczasowe stanowisko Budapesztu.

Przewodniczący frakcji parlamentarnej rządzącej partii Fidesz Máté Kocsis mówił o projekcie uchwały, który przygotowało stronnictwo Viktora Orbána wobec deputowanych Zgromadzenia Narodowego. Przygotowany projekt wzywa do jak najszybszego zawieszenia broni i negocjacji pokojowych oraz stwierdza, że ​​Węgry będą nadal powstrzymywać się od wysyłania broni lub żołnierzy na Ukrainę, podał portal About Hungary.

Kocsis powiedział, że im dłuższe opóźnienie, tym większe będą straty, dodając, że projekt uchwały wyraża zaangażowanie Węgier na rzecz pokoju i podkreśla ich potępienie rosyjskiej agresji militarnej, jednocześnie uznając prawo Ukrainy do samoobrony.

Polityku Fideszu powiedział, że sankcje gospodarcze i energetyczne zastosowane przez Unię Europejską wobec Rosji nie przyniosły pokoju, dlatego Węgry sprzeciwiają się rozszerzeniu tych sankcji.

Ponadto projekt uchwały wzywa rząd Węgier do dalszej pomocy uchodźcom z Ukrainy przybywającym do tego państwa. Zaznacza również, że wojna miała poważny wpływ społeczność Węgrów zamieszkujących należące niegdyś do Królestwa Węgier, a obecnie do Ukrainy Zakarpacie.

Byłoby nieodpowiedzialnym twierdzić, że tylko Ukraina, lub tylko Rosja powinna wygrać wojnę, powiedział Kocsis, dodając, że to na zwolennikach wojny spoczywa ciężar przekonania zwolenników pokoju o sensowności dostarczania broni jednej z walczących stron.

Węgry od początku rosyjskiej inwazji Rosji na Ukrainę deklarują dystans wobec toczącej się wojny i powstrzymują przez wysyłanie broni którejkolwiek ze stron batalii.

abouthungary.hu/kresy.pl