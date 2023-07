John Kerry wzywa do współpracy z Chinami w celu walki ze zmianami klimatu

Przedstawiciel administracji Joe Bidena do spraw klimatu i były szef amerykańskiej dyplomacji John Kerry wezwał do stworzenia nowego modelu relacji z Chinami.

Kerry spotkał się z przedstawicielami władz Chińskiej Republiki Ludowej we wtorek w Pekinie. Przemawiając w Wielkiej Hali Ludowej wezwał dwa supermocarstwa do zwiększenia współpracy dyplomatycznej w celu stymulowania „globalnego przewodnictwa” na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych, które administracja Joe Bidena uważa za główną przyczynę szybkiego ocieplania się klimatu.

„Klimat, jak wiecie, jest problemem globalnym, a nie dwustronnym. To zagrożenie dla całej ludzkości” – Kerry powiedział zwracając się do chińskich gospodarz, wśród których znajdował się, jak podkreśla telewizji France24, Wang Yi czyli szef Komisji Spraw Zagranicznych Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin.

„To kwestia światowego przywództwa” – podkreślił Kerry, dodając, że świat „naprawdę na to liczy i tego potrzebuje”. „Mamy nadzieję, że teraz może to być początek nowej definicji współpracy i zdolności do rozwiązywania różnic między nami” – dodał amerykański polityk, zauważając, że „obaj wiemy, że istnieją rzeczywiste różnice”. Jak podkreślił „jednak wiemy też z doświadczenia, że jeśli będziemy nad tym pracować, możemy znaleźć drogę do przodu i sposoby rozwiązania tych wyzwań”.

Wang w odpowiedzi podkreślił potrzebę „zdrowych, stabilnych i trwałych stosunków chińsko-amerykańskich”. „Współpraca w zakresie zmian klimatu postępuje w ramach agendy [relacji] Chin i Stanów Zjednoczonych, dlatego potrzebujemy wspólnego wsparcia mieszkańców Chin i Stanów Zjednoczonych” – powiedział Wang Kerry’emu, którego opisał dodatkowo jako „starego przyjaciela”.

Rozmowy klimatyczne między dwoma największymi emitentami gazów cieplarnianych zostały wstrzymane w zeszłym roku po tym, jak Nancy Pelosi, ówczesna przewodnicząca Izby Reprezentantów USA, rozwścieczyła Pekin, odwiedzając Tajwan. Kerry, były sekretarz stanu, cieszy się stosunkowo dobrymi stosunkami z Chinami, mimo znacznego ochłodzenie relacji między dwoma państwami od czasu, gdy kierował amerykańską dyplomacją.

Jeszcze w poniedziałek Kerry spotkał się ze swoim odpowiednikiem Xie Zhenhua, który jednak w realnej hierarchii polotycznej zajmuje miejsce po Wang Yi. Rozmowy trwały przez około cztery godziny, przekazał państwowy nadawca CCTV. Oba kraje „muszą podjąć pilne działania na wielu frontach, zwłaszcza w obliczu wyzwań związanych z zanieczyszczeniem węglem i metanem”, napisał Kerry po rozmowach.

Pekin powiedział po rozmowach, że „zmiana klimatu jest wspólnym wyzwaniem dla całej ludzkości”. Podróż Kerry’ego następuje po dwóch innych głośnych wizytach amerykańskich urzędników – sekretarza stanu Antony’ego Blinkena i sekretarz skarbu Janet Yellen – które miały na celu ustabilizowanie stosunków amerykańsko-chińskich, jak opisała France24.



france24.com/kresy.pl