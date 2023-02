Niezidenfikowany obiekt latający zestrzelony na Kanadą

Premier Kanady Justin Trudeau poinformował, że Amerykanie zestrzelili w przestrzeni powietrznej jego państwa „niezidentyfikowany obiekt”.

Trudeau napisał o incydencie w sobotę wieczorem na Twitterze. „Wydałem polecenie zestrzelenia niezidentyfikowanego obiektu, który naruszył kanadyjską przestrzeń kosmiczną. Północnoamerykańskie Dowództwo Powietrzno-Kosmiczne zestrzeliło obiekt nad [rzeką] Jukon. Samoloty kanadyjskie i amerykańskie zostały poderwane, a amerykański F-22 z powodzeniem zestrzelił obiekt” – przekazał Trudeau.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023