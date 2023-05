Były prezydent Pakistanu w areszcie – burzliwe protesty jego zwolenników [+VIDEO]

W wielu miejscach Pakistanu doszło do burzliwych protestów przeradzających się w starcia po wtorkowym zatrzymaniu byłego premiera tego państwa Imrana Khana.

Jak podała Al Jazeera sąd już zadecydował, że Khan może pozostać w areszcie przez kolejne osiem dnia, w trakcie których śledczy mają przeprowadzać przesłuchania. Były premier Pakistanu oskarżony jest o bezprawną sprzedaż oficjalnych prezentów, które otrzymał w czasie sprawowania funkcji szefa rządu. Zatrzymanie przeprowadzone zostało przez znaczną liczbę ciężko wyposażonych funkcjonariuszy, którym asystowała armia.

The arrest of Imran Khan, the former Prime Minister of Pakistan. pic.twitter.com/2vElA4vPFP — The Spectator Index (@spectatorindex) May 9, 2023

Zatrzymanie natychmiast wywołało starcia zwolenników Khana z siłami bezpieczeństwa. Partia byłego premiera Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) wezwała sympatyków w całym państwie do wyjścia na ulice. Sytuacja jest tak napięta, że w regionach Beludżystan, Pendżab i Chajber Pasztunchwa do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego władze wykorzystują armię. Dochodzi do pożarów.

Despite arrests of several top leaders of Imran Khan’s party, protests in Pakistan against Imran Khan’s arrest are becoming bigger and more violent! pic.twitter.com/uuGaOYAXAq — Ashok Swain (@ashoswai) May 10, 2023

Al Jazeera twierdzi, że jeden z protestujących zginął w Kecie na zachodzie kraju. W samym Pendżabie siły bezpieczeństwa zatrzymały już prawie tysiąc manifestantów. Korespodent telewizji Osama ibn Dżawajd twierdzi, że protesty “eskalują” nie tylko w stolicy Islamabadzie, gdzie jest przetrzymywany Khan, ale też na prowincji. Przytoczył on pogłoski, że zabitych mogło zostać nawet siedmiu uczestników protestów. Według Lady Reading w Peszawarze w prowincji Chajber Pasztunchwa zginęły cztery osoby.

Odsunięcie od władzy Khana rok temu poprzedzone zostało dramatyczną grą premiera. Ogłosił on rozwiązanie parlamentu i rozpisanie przedterminowych wyborów. Rozpatrując wniosek opozycji w tej sprawie, pakistański Sąd Najwyższy uznał działanie premiera za niekonstytucyjne i zdecydował, że izba może przegłosować nad wnioskiem o odwołanie premiera, co też się stało.

Przeciw Khanowi prowadzone są postępowania o terroryzm, usiłowanie zabójstwa i pranie brudnych pieniędzy, które ten uważa za polityczny spisek.

W zamachu z 3 listopada Khan został ranny w nogę. Byłego polityka ostrzelano, gdy stał na dachu zmodyfikowanej ciężarówki kontenerowej, w czasie manifestacji pod hasłem przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Korespondent Al Jazeery twierdził w marcu, że popularność Khana gwałtownie wzrosła, odkąd został odsunięty od władzy w kwietniu ubiegłego roku. Dziesiątki spraw wniesionych przeciwko niemu przez koalicję rządzącą wzbudziły sympatię ludzi.

aljazeera.com/kresy.pl