Pakistańczycy opuścili obóz w Guantanamo po ponad 20 latach bez wyroku

Dwaj bracia Rabbani – 55-letni Abdul i 53-letni Mohammed spędzili w zamknięciu ponad dwie dekady, choć nigdy nie zostali skazani czy oskarżeni.

Bracia Rabbani w piątek spotkali się z rodzinami po raz pierwszy od 2002 r. Informację taką podała, za władzami Pakistanu z którego pochodzą, telewizja Al Jazeera. Zwolnieni z amerykańskiego obozu Guantanamo Pakistańczycy dotarli na lotnisko w stołecznym Islamabadzie, o czym poinformował między innymi Musztak Ahmed Khan, przewodniczący komisji praw człowieka w izbie wyższej pakistańskiego parlamentu.

Khan napisał na Tweeterze o „niewinnie więzionych w Gauntanamo Bay przez 21 lat”. Jak podkreślił – „nie było procesu, nie było postępowania sądowego, żadnego oskarżenia przeciwko nim”.

Bracia Rabbani są już w Karaczi, skąd pochodzą i gdzie żyją ich rodziny. Są jednymi z ostatnich więźniów, zwalnianych z celi obozu, do którego zamknięcia przygotowuje się Waszyngton.

Powstał on na polecenie prezydenta USA George’a W. Busha, która zorganizowała go w bazie marynarki wojennej w Zatoce Guantanamo na Kubie w ramach tak zwanej „wojny z terroryzmem”, bo morderczych atakach z 11 września 2001 roku. Amerykanie przetrzymywali w nich obywateli różnych państw bez wyroku, formalnego oskarżenia czy sankcji sądowej. Są świadectwa o stosowaniu w tym ośrodku miękkich tortur. Najwięcej – około 600 więźniów, przebywało w nim w 2003 r.

Dwaj bracia zostali pierwotnie aresztowani w 2002 roku właśnie w rodzinnym Kraczi przez służby pakistańskie. Amerykańscy urzędnicy uznali, że udzielili oni pomocy członkom Al-Kaidy w zapewnieniu mieszkania i transportu.

Rabbani twierdzą, że byli torturowani w areszcie CIA, zanim zostali przeniesieni do Guantanamo. Amerykańskie akta wojskowe opisują tych dwoje jako dostarczających niewiele wartościowych informacji wywiadowczych lub odwołujących się do zeznań złożonych już wcześniej podczas przesłuchań, co skłoniło wojskowych do uznania, że wydobyto je w wyniku fizycznego znęcania się. Młodszy z braci miał, według przyjaciela rodziny, prowadzić strajki głodowe, strażnicy ośrodka karmili go więc przymusowo przez rurkę.

„Stany Zjednoczone doceniają gotowość rządu Pakistanu i innych partnerów do wspierania bieżących wysiłków USA skoncentrowanych na odpowiedzialnym zmniejszeniu liczby przetrzymywanych więźniów i ostatecznym zamknięciu obiektu w Zatoce Guantanamo” – przekazał w oświadczeniu Departament Obrony.

Pentagon oświadczył, że w obozie Guantanamo pozostaje jeszcze 32 zatrzymanych, w tym 18 kwalifikujących się do przeniesienia, jeśli znajdą się stabilne kraje trzecie, które mogą ich przyjąć.

Wielu pochodzi z Jemenu, kraju uważanego za zbyt nękany wojną oraz zbyt biedny dla bezpiecznej adaptacji uwolnionych.

Dziewięciu z więźniów Guantanamo jest oskarżonych w ramach spraw przez amerykańskimi trybunałami wojskowymi. Dwóch zostało już skazanych.

aljazeera.com/kresy.pl