Politico: Węgry i Słowacja blokują dodatkowe 50 mld euro dla Ukrainy

Szefowie rządów Węgier i Słowacji sprzeciwiają się zmianom w unijnym budżecie, mającym umożliwić przekazanie Ukrainie kolejnych 50 mld euro – pisze Politico.

Podczas unijnego szczytu w Brukseli, liderzy państw członkowskich Unii Europejskiej rozmawiają m.in. na temat migracji, konkurencyjności gospodarczej UE oraz konfliktów na Ukrainie i między Izraelem a Palestyną i Hamasem.

Wiadomo zarazem, że dyskutowana ma być kwestia przeglądu unijnego budżetu w związku z obawami, że Węgry zagrożą zawetowaniem zaproponowanej przez Komisje Europejską dodatkowych 50 mld euro dla Ukrainy, chcąc uzyskać dla siebie pewne ustępstwa ze strony Brukseli.

Jak relacjonuje serwis Politico, w czwartek wieczorem Węgry wezwały przywódców państw członkowskich UE, by przed rozważeniem dodatkowego wsparcia finansowego dla Ukrainy uzgodnić zawieszenie broni i rozpoczęcie ukraińsko-rosyjskich rozmów pokojowych.

„Powinniśmy najpierw wypracować nową strategię, zanim rozważymy finansowanie, a nie na odwrót” – oświadczył Balázs Orbán, bliski współpracownik i doradca premiera Węgier. Viktora Orbána, we wpisie na platformie X. Dodał też, że unijne wsparcie dla Ukrainy nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

„Zachodnia strategia wobec wojny była taka, że Ukraińcy będą walczyć, my ich będziemy wspierać, co zakończy się naszym zwycięstwem, porażką Rosji i upadkiem Putina. Do tego czasu już dla wszystkich stało się jasne, że ta strategia nie działa” – napisał doradca szefa węgierskiego rządu.

Według Politico, była to ze strony Węgier groźba zablokowania funduszy dla Ukrainy. Później serwis podał, powołując się na dyplomatę zaznajomionego z prowadzonymi rozmowami na temat dodatkowych 50 mld euro dla Ukrainy, że „jak się tego spodziewano, premierzy Węgier i Słowacji sprzeciwiają się”.

Źródło to informuje, że Orbán podczas rozmów oświadczył, że unijne wsparcie dla Ukrainy nie działa. Z kolei Robert Fico, premier Słowacji, miał powoływać się na obawy co do korupcji na Ukrainie.

Znowelizowanie budżetu UE wymaga zgody wszystkich 27 państw członkowskich. Politico pisze, że Bruksela ma nadzieję przekonać Węgry do rezygnacji z weta poprzez odblokowanie części unijnych funduszy dla tego kraju, jednak „ma przed sobą kolejny ból głowy”, czyli Słowację.

Czytaj także: Fico potwierdza – Słowacja wstrzymuje militarne wsparcie dla Ukrainy

Aby zapewnić dalsze wsparcie dla Ukrainy, decyzja w sprawie aktualizacji budżetu ma zostać podjęta do końca roku, ponieważ do tego czasu wyczerpią się obecne fundusze UE dla tego kraju.

Politico / Kresy.pl