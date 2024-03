W ostatnich dniach ukraińskie siły zbrojne straciły kolejne zachodnie systemy artyleryjskie, w tym amerykański system rakietowy średniego zasięgu HIMARS.

W pierwszym tygodniu marca Rosjanie opublikowali materiał filmowy przedstawiający potwierdzone zniszczenie dostarczonej przez USA wyrzutni M142 HIMARS będącej na wyposażeniu Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyrzutnia została zaparkowana na skraju pola i została zaatakowana pojedynczym pociskiem, co spowodowało zapalenie amunicji z HIMARS. W dalszej części filmu M142 HIMARS wyraźnie płonie.

Według rosyjskich źródeł ataku dokonał taktyczny system rakietowy Iskander. Z miejsca zdarzenia zaobserwowano biały dym, charakterystyczny dla paliwa rakietowego.

Incydent ten jest pierwszą potwierdzoną stratą ukraińskiej wyrzutni HIMARS po kilku nieudanych próbach sił rosyjskich, z których jedna zakończyła się uszkodzeniem wyrzutni HIMARS.

