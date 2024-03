Politico: Francuskie wojsko przygotowuje się do “konfliktu o dużej intensywności w Europie” z wrogiem o “porównywalnej sile ognia”

Francja przygotowuje swoje wojsko do “konfliktu o dużej intensywności w Europie” z wrogiem o “porównywalnej sile ognia” – podaje serwis Politico.

Francuskie wojsko przygotowuje się do konfliktu o wysokiej intensywności z wrogiem, który może dorównać siłą ognia – podał w piątek portal Politico. Medium podkreśla, że to “duża zmiana”. Cytowany przez serwis pułkownik Axel Denis oświadczył, że z powodu Rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Europy wróciła wojna na pełną skalę. Denis prowadzi ośrodek szkolenia bojowego w Mayy-le-Camp we wschodniej Francji.

“Świat ujawnił swoją prawdziwą naturę: niestabilną, niebezpieczną” – podkreśla francuski wojskowy. Jak wskazuje, jego kraj chce wprowadzić “kulturę czujności”.

Politico podkreśla, że warunki szkolenia żołnierzy w ośrodku szkolenia bojowego są zbliżone do pola walki. “Odtwarzany jest dźwięk, ciepło i światło ognia artyleryjskiego” – czytamy.

Obóz o powierzchni 120 kilometrów kwadratowych jest jedynym takim we Francji. Ma powierzchnię większą od Paryża. Choć nie przyznają tego wprost francuscy oficerowie, ćwiczenia mają na celu przygotowanie żołnierzy do walki z takim przeciwnikiem, jak Rosja – zwraca uwagę Politico.

Na początku marca francuski dziennik Le Monde napisał, że Francja rozważa wysłanie na Ukrainę żołnierzy swoich sił specjalnych. Mieliby tam ochraniać kluczową infrastrukturę i ograniczać rosyjskie ataki z powietrza.

W czwartek w ramach wizyty mołdawskiej prezydent Mai Sandu w Paryżu, Mołdawia podpisała z Francją porozumienie o współpracy obronnej. Przewiduje, że Francja utworzy w Mołdawii stałą misję wojskową.

Podczas czwartkowego niejawnego spotkania z przywódcami francuskich partii politycznych, prezydent Emmanuel Macron powiedział, że Francja może wysłać swoje wojska na Ukrainę, gdyby Rosjanie podeszli pod Kijów lub Odessę. Tak wynika z relacji polityków ze spotkania z Macronem.

Macron powiedział po niedawnym spotkaniu głów państw i szefów rządów w Paryżu, że nie wyklucza możliwości wysłania na Ukrainę wojsk przez niektóre kraje UE i NATO. “Na tym etapie nie ma konsensusu, by wysłać tam [na Ukrainę] wojska” – oświadczył. “Niczego jednak nie można wykluczyć. Zrobimy wszystko, co musimy, by Rosja nie wygrała” – dodał. Jego wystąpienie skrytykowała nieoficjalna liderka największej partii opozycyjnej Marine Le Pen.

politico.eu / Kresy.pl