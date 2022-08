Pociski AGM-88 HARM na Ukrainie? Pentagon odpowiada

Pentagon potwierdził w poniedziałek, że USA wysłały na Ukrainę pociski antyradarowe. Nieoficjalne informacje wskazują, że chodzi o pociski AGM-88 High-Speed ​​Anti-Radiation Missile (HARM). W niedzielę w mediach społecznościowych opublikowano mające pochodzić z Ukrainy zdjęcia, które przedstawiają szczątki pocisku tego typu (pozostałości miały zostać znalezione na pozycjach rosyjskich).

Podsekretarz obrony Colin Kahl oświadczył w poniedziałek, że Stany Zjednoczone wysłały na Ukrainę antyradarowe pociski, które „mogą być odpalane z ukraińskich samolotów”. Nie sprecyzował ilości pocisków, które zostały wysłane, ani ich rodzaju. Anonimowy przedstawiciel Pentagonu przekazał w rozmowie z CNN, że chodzi o pociski AGM-88 High-Speed ​​Anti-Radiation Missile (HARM).

Kahl powiedział, że opisywaną broń wysłano w ostatnich transportach. Media zwracają uwagę, że nie zawierały one jednak informacji o pociskach HARM. Ukraińcy też nie potwierdzili otrzymania i używania HARM-ów.

