Ukraińcy chcą koreańskich czołgów

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski zaapelował do Korei Południowej o dostarczenie broni, w tym czołgów i pojazdów opancerzonych. Koreańczycy dysponują czołgami T-80U i wozami BMP-3 produkcji rosyjskiej.

W poniedziałek prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, występując zdalnie na forum parlamentu Korei Południowej, zaapelował o przysłanie Ukrainie uzbrojenia.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

„Potrzebujemy systemów obrony powietrznej, potrzebujemy samolotów, czołgów, innych pojazdów opancerzonych, systemów artyleryjskich i amunicji” – powiedział Zełenski.

„A wy macie to, co może być dla nas niezbędne. Macie to – pojazdy opancerzone, broń przeciwlotniczą, przeciwpancerną, przeciwokrętową” – kontynuował. Dodał, że „należy zrewidować zwykłe przepisy dotyczące dostaw broni i działać szybko”. Zełenski podkreślił też, że pomoc wojskowa dla Ukrainy to także „ratowanie innych państw, innych regionów od dalszego rozprzestrzeniania się rosyjskiej agresji”.

Serwis „Army Recognition” zwraca uwagę, że siły zbrojne Korei Południowej używają m.in. wyprodukowanych w Rosji czołgów T-80U, a także bojowych wozów piechoty BMP-3. Dodaje, że pojazdy te w teorii mogłyby zostać przekazane Ukraińcom, nie zmniejszając przy tym potencjału i gotowości bojowej południowokoreańskiej armii.

Według danych Instytutu SIPRI ze Sztokholmu, w latach 1995-2006 Rosja dostarczyła Korei Południowej łącznie 43 czołgi T-80U i 67 wozów BMP-3. W 2016 roku Rosjanie oświadczyli, że chcą je z powrotem, ale władze w Seulu nie zgodziły się.

W tym tygodniu media południowokoreańskie podały, że rząd jest gotów udzielić Ukrainie pomocy wojskowej w formie sprzętu nieśmiercionośnego, wartości 1,6 mln dolarów. Trwają już przygotowania do wysłania Ukraińcom m.in. kamizelek kuloodpornych, hełmów, sprzętu medycznego i specjalnych, gotowych do spożycia porcji żywnościowych. W ubiegłym miesiącu Korea Południowa dostarczyła na Ukrainę środki nieśmiercionośne warte około 800 tys. dolarów.

Czytaj także: Norwegowie rozważają wysłanie na Ukrainę systemów NASAMS i rakiet NSM

mil.in.ua / pravda.com.ua / Kresy.pl