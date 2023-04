PiS nadal dominuje na wsi, ale słabnie

Pracownia badań publicznych Pollster przeprowadziła na zlecenie “Super Expressu” sondaż symaptii partyjnych wśród mieszkańców wsi.

W najnowszy, sondażu pracowni Pollster partia rządząca uzyskała wśród wiejskich wyborców aż 17 punktów procentowaych przewagi nad najsilniejszą partią opozycji. Zgodnie z wynikami badania opinii publicznej zamówionego przez “Super Express” Prawo i Sprawiedliwość może liczyć wśród nich 38,2 proc. głosów. Tymczasem najsilniejsza siła opozycji – Koalicja Obywatelska uzyskała w tym sondażu jedynie 21,6 proc. poparcia.

Także to badanie potwierdziło, że trzecią siłą polityczną w Polsce stała się Konfederacja. Także na prowincji. Chce na nią głosować 11,58 proc. Polaków mieszkających na wsi

W tyle znalazła się Polska 2050, którą wskazało 7,73 proc. wiejskich respondentów. Bardzo podobna proporcja respondentów – 7,7 proc. wybrała natomiast koalicję Lewicy. Porównywalne poparcie uzyskało w sondażu Polskie Stronnictwo Ludowe z 7,49 proc. wskazań.

Wyniki sondażu sprawiają wrażenie deklasacji opozycji przez partię rządzącą. W rzeczywistości pozycje partii rządzącej na wsi szybko słabnie. W czasie ostatnich wyborów parlamentarnych na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało aż 56 proc. mieszkańców wsi, zauważył portal “Super Expressu”.

Wpływ na to może być kryzys na rynku zbożowym spowodowany przez zalanie go zbożem przywiezionym z Ukrainy. To właśnie rząd PiS był w Unii Europejskiej głównym promotorem zniesienia ceł na ukraińskie produkty rolno-spożywcze, o czym Unia Europejska zadecydowała w maju. To polityk polskiej partii rządzącej – Janusz Wojciechowski jest członkiem Komisji Europejskiej do spraw rolnictwa.

Tymczasem jak podała telewizja Polsat News może to być tylko jeden z krysów sektoralnych polskiego rolnictwa. Polska została bowiem także zalana mrożonymi malinami z Ukrainy, co już spowodowały kłopoty ze zbytem ich polskich wytwórców.

polityka.se.pl/kresy.pl