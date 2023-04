Pijany kierowca z Ukrainy uderzył w drzewo. Miał ponad 2 promile

Zdarzenie miało miejsce przed godziną 23:00 czasu polskiego w Biełgorodzie. Lokalni mieszkańcy informowali o eksplozji, która miała miejsce na krótko przed pożarem. W mediach społecznościowych pojawiły się informacje o częściowej utracie prądu przez mieszkańców.

It is reported about a fire at one of the electrical substations in #Belgorod and problems with electricity in the city center.