Pieskow o Polakach: Nienawidzą nas jak szaleni

Polskę właśnie ogarnął atak rusofobii, oni nas nienawidzą, po prostu nienawidzą nas jak szaleni – oświadczył w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Pieskow wypowiadał się podczas maratonu edukacyjnego “Wiedza” – podaje dziennik Izwiestia. Rzecznik Kremla mówił m.in. o stosunku Polaków do Rosjan. “Polskę właśnie ogarnął atak rusofobii, oni nas nienawidzą, po prostu nienawidzą nas jak szaleni” – stwierdził.

Jego zdaniem kraje Zachodu “są gotowe zrobić wszystko, by walczyć z Rosją, której nienawidzą”. “Oni wszyscy są ofiarami, zostali oszukani (…) Są gotowi spędzić całe swoje życie nienawidząc Rosji” – powiedział.

Dodał, że prędzej czy później “rusofobia przeminie”. „Jak każda ostra choroba, ale obecnie sytuacja wygląda dokładnie tak” – stwierdził.

🤡 “They literally hate us.” Peskov talked about Russophobia in Poland.

And next time he will talk about Russophobia in Ukraine? pic.twitter.com/OE6LwuoUai

— NEXTA (@nexta_tv) April 24, 2023