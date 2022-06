Pentagon: Rosjanie stracili od 20 do 30% swoich sił pancernych [+VIDEO]

Rosyjskie Siły Zbrojne straciły od 20 do 30% swoich sił pancernych w walkach z ukraińskimi żołnierzami, twierdzi ministerstwo obrony Stanów Zjednoczonych.

W środowym komunikacie ministerstwa obrony Stanów Zjednoczonych, urzędnicy przekonują, że Rosyjskie Siły Zbrojne straciły 20 do 30% swoich sił pancernych w walkach z ukraińskimi żołnierzami.

Pentagon zauważył, że pod względem artylerii siły rosyjskie przewyższają Ukraińców.

Zobacz też: Szef Pentagonu: Polska przekaże Ukrainie nowe systemy artylerii, Słowacja – śmigłowce

Szacunki są różne, istnieją dane wskazujące, że przewaga liczebna wynosi cztery, pięć, sześć do jednego. Niektórzy analitycy twierdzą, że jest to 10, 15 do jednego, inni mówią, że 20 do jednego.

Generał Mark Milley, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, powiedział, że prawdziwa dokładna liczba jest niejawna. „Jaka jest prawdziwa dokładna liczba, zachowam nasze oceny w tajnej sferze, ale przewyższają je liczebnie” – powiedział Mark Millley.

Według amerykańskiego generała wojna to nie tylko gra liczb, najważniejsze jest to, jak używa się broni. „Rosjanie po prostu robią masowe ostrzały, niekoniecznie osiągając efekt militarny, powiedzmy. Z drugiej strony Ukraińcy używają znacznie lepszych technik artyleryjskich i mają całkiem niezły wpływ na Rosjan” – powiedział Mark Milley.

Według Pentagonu Rosjanie stracili od 20 do 30 procent swoich sił pancernych. „Więc Ukraińcy prowadzą bardzo skuteczną walkę taktyczną, zarówno ogniem, jak i manewrem. I to jest znaczące” – powiedział Mark Milley.

Przypomnijmy, przewodniczący delegacji ukraińskiej do spraw negocjacji z Rosjanami Dawid Arachamia oszacował straty jakie ponosi Ukraina. Każdego dnia na froncie wojny z Rosją ginie od 200 do 500 ukraińskich żołnierzy. Codzienna liczba rannych w szeregach ukraińskich sił zbrojnych również sięga według Arachamii do 500 dziennie, jak za portalem Axios podaje agencja informacyjna UNIAN.

Kresy.pl