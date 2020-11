Kolejny unieważniony przetarg na naprawę i modyfikację zestawów radarowych Liwiec

Powodem unieważnienia postępowania przetargowego ws. naprawy głównej i modyfikacji zestawów radarów artyleryjskich Liwiec był brak ofert.

W miniony poniedziałek 1. Regionalna Baza Logistyczna z Wałcza poinformowała, że postępowanie przetargowe w sprawie naprawy głównej i modyfikacji Radiolokacyjnego Zestawu Rozpoznania Artyleryjskiego Liwiec zostało unieważnione z powodu braku ofert.

Decyzja w tej sprawie zapadła już w październiku, ponad dwa tygodnie przed tym, jak o tym poinformowano. Sam przetarg ogłoszono w lipcu tego roku. Szczegóły zamówienia nie zostały upublicznione, miały one zostać przekazane wyłącznie podmiotom zakwalifikowanym do składania ofert ostatecznych.

Zgodnie z pierwotnym założeniem, prace miały zostać zrealizowane w latach 2020-22 i objąć cały zestaw, w tym również agregaty. Obecnie w Wojsku Polskim eksploatowanych jest 10 stacji radiolokacyjnych typu Liwiec, z czego większość (7 egzemplarzy) dostarczono w latach 2013-2018/19. Producentem jest PIT-RADWAR.

Zamawiający poinformował, że unieważniony przetarg miał dotyczyć pierwszej procedury naprawy głównej zestawów Liwiec po ich wprowadzeniu do eksploatacji. Według serwisu zbiam.pl może to oznaczać, że prace miały objąć trzy egzemplarze partii wdrożeniowej. Zostały one dostarczone do Wojska Polskiego w latach 2009-2010.

Według przeprowadzonej przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych analizy rynku, tylko dwa podmioty byłyby w stanie zrealizować tego typu usługę.

To już kolejna, nieudana próba wyłonienia podmiotu, który wykona usługę naprawy głównej i modyfikacji zestawów Liwiec. Poprzednia procedura została unieważniona dwa lata wcześniej, w październiku 2018 roku. Wówczas potencjalni wykonawcy co prawda zakwalifikowali się do fazy złożenia ofert ostatecznych, ale poprosili o wydłużenie czasu realizacji robót. Na to jednak nie zgodził się zamawiający.

Radary artyleryjskie Liwiec są obok bezzałogowców FlyEye, zintegrowanych z systemem Topaz, głównymi środkami rozpoznania dla polskich artylerzystów. Ci dysponują nimi jednak tylko w ograniczonym zakresie. W mediach branżowych zwraca się uwagę, że liczba tych systemów jest zbyt niska, aby móc wspierać wszystkie jednostki artyleryjskie polskiej armii. W przypadku radarów Liwiec to w zasadzie jedna sztuka na pułk. Dotyczy to m.in. pułków artylerii wyposażonych w armatohaubice Krab lub będących w trakcie przezbrajania na ten typ artylerii samobieżnej. Należy zaznaczyć, że skuteczne prowadzenie ognia artyleryjskiego na dalekich dystansach, rzędu 30-40 km, koniecznie wymaga wsparcia ze strony bezzałogowców celem wykrycia celów i korygowania ognia.

Radary Liwiec z jednej strony zwiększają możliwości polskich systemów artyleryjskich poprzez poprawę celności i wskazywanie celów, ale też zapewnia bezpieczeństwo własnych jednostek, pozwalając na szybkie wykrywanie stanowisk artylerii lufowej i rakietowej przeciwnika. System ten umożliwia także korygowanie ognia własnych środków ogniowych dzięki możliwości śledzenia toru lotów pocisków wystrzeliwanych przez polskich artylerzystów. Radary te były wykorzystywane podczas misji w Afganistanie, pomagając w ochronie baz wojskowych.

Radiolokacyjny Zestaw Rozpoznania Artyleryjskiego Liwiec posiada wysoką mobilność – można go rozwinąć lub zwinąć w czasie poniżej 10 minut. Jest zarazem odporny na czynniki środowiskowe i przeciwdziałanie ze strony przeciwnika, co dotyczy głównie pasywnych i aktywnych systemów walki elektronicznej. Każdy zestaw ma zasięg do 80 km, dzięki czemu dostarcza dane z rozpoznania obszaru o powierzchni ponad tysiąca km kwadratowych.

PIT-RADWAR wciąż pracuje nad rozwijaniem radaru Liwiec. Nowe egzemplarze posiadają już np. przenośne stanowiska operatorskie i lepsze parametry taktyczno-techniczne radaru. Kolejne zmiany mają dotyczyć głównie wprowadzenia w przyszłości aktywnych anten ścianowych AESA oraz zwiększenia zakresu wykorzystania technologii cyfrowych i programowych w torach nadawczo-odbiorczych. Dzięki temu, możliwe będzie zwiększenie celności systemów artyleryjskich współpracujących z zestawami Liwiec, jak Krab czy Rak. Ponadto, radary te mogą być też wykorzystane jako bardzo dobre źródło informacji np. o dronach czy obiektach naziemnych, zwiększając tym samym świadomość sytuacyjną i zakres rozpoznania obrazu sytuacji taktycznej.

Zbiam.pl / Kresy.pl