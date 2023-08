Papież spotkał się z młodymi Rosjanami

W przemówieniu wideo, które odbyło się w piątek, 25 sierpnia, podczas Dni Młodzieży Rosyjskiej, które rozpoczęły Petersburgu, papież Franciszek nawoływał uczestników zgromadzonych w Bazylice św. Katarzyny, aby byli „siewcami nasion pojednania, małymi nasionami, które na razie nie wyrośnie z zamarzniętej ziemi, ale zakwitnie przyszłej wiosny.”

Jak przekazał portal Vatican News, w piątek 25 sierpnia papież Franciszek przez nieco ponad godzinę rozmawiał na odległość z około 400 chłopcami i dziewczętami uczestniczącymi w 10. Krajowym Spotkaniu Młodzieży Katolickiej Rosji w Petersburgu.

Część uczestników odbywającej się od 2000 roku imprezy, organizowanej po raz pierwszy w tym roku w Petersburgu, aby się tam dostać, musiała przebyć aż 9 000 kilometrów z 54 miast Federacji.

We wstępnych pozdrowieniach arcybiskup Paolo Pezzi zauważył, że komunikacja z Papieżem dostarcza szczególnej radości i doświadczenia jedności z Kościołem powszechnym.

„Życzę wam, młodzi Rosjanie, powołania do bycia twórcami pokoju pośród tak wielu konfliktów i pośród tak wielu polaryzacji, które przychodzą ze wszystkich stron i nękają nasz świat. Zapraszam was, abyście byli siewcami nasion pojednania, małych nasion, które podczas tej wojennej zimy nie wykiełkują na razie w zamarzniętej ziemi, ale zakwitną przyszłej wiosny”.

„Miejcie odwagę zastąpić lęki marzeniami” – dodał Ojciec Święty. „Nie bądźcie zarządcami lęków, ale przedsiębiorcami marzeń! Pozwólcie sobie na luksus wielkich marzeń!”

Przypomnijmy, że wcześniej papież Franciszek wezwał Rosję do cofnięcia decyzji o rezygnacji z umowy zbożowej z Morza Czarnego, która pozwoliła Ukrainie eksportować zboże ze swoich portów morskich pomimo trwającej wojny.

„Apeluję do moich braci, władz Federacji Rosyjskiej, aby wznowiono inicjatywę czarnomorską i bezpiecznie transportowano zboże” – powiedział Franciszek podczas cotygodniowego Anioła Pańskiego.

Zwracając się do tłumów na Placu Świętego Piotra, papież wezwał wiernych do dalszej modlitwy: „Nie przestawajmy modlić się za umęczoną Ukrainę, gdzie wojna niszczy wszystko, nawet zboże. Jest to wielka obraza Boga, ponieważ zboże jest Jego darem, by wykarmić ludzkość. Krzyk milionów braci i sióstr, którzy cierpią z głodu wznosi się do nieba. Apeluję do władz Federacji Rosyjskiej, aby została przywrócona inicjatywa Morza Czarnego i zboże mogło ponownie być bezpiecznie transportowane” – mówił.

