Pandemia koronawirusa (Kresowy Przegląd Tygodnia #18)

Rząd wprowadza kolejne obostrzenia w województwie pomorskim i ogranicza możliwości teleporad; wedle rządowych danych zaszczepiono mniej niż połowę lekarzy – nie jak dotychczas twierdzono ponad 90 proc.; prezydent RP rozmawiał z Xi Jinpingiem o możliwości zakupu chińskiej szczepionki; Polacy odczuwają zmniejszenie zadowolenia z życia w wyniku pandemii; Czechy zwróciły się do Chin w celu pozyskania szczepionki; na Słowację dostarczono pierwsze dawki Sputnika V; Rosjanie pracują nad nową szczepionką gwarantującą odporność na dłuższy czas; ogromny wzrost problemów psychicznych amerykańskich nastolatków; kolejne stany w USA znoszą obostrzenia; w Wielkiej Brytanii otworzono szkoły; policja w Korei Południowej aresztuje za rozpowszechnianie dezinformacji nt. szczepionek przeciwko COVID-19; w Izraelu specjalna bransoletka powiadomi służby, gdy osoba nosząca ją naruszy obowiązek izolowania się; do maja Ukraina otrzyma szczepionki AstraZeneca w ramach programu COVAX; Ukraińcy są niechętni wobec szczepień; Austria podjęła decyzję o wstrzymaniu szczepień preparatem AstraZeneca po śmierci 49-letniej kobiety; WHO odrzuciło planowane paszporty szczepień.

Aby otrzymywać co tydzień pełny Kresowy Przegląd Tygodnia, zapisz się do newslettera Kresy.pl.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

Pandemia koronawirusa

Od przyszłej soboty w województwie pomorskim zamknięte zostaną hotele, ograniczona będzie także działalność galerii handlowych, zamknięte m.in. kina i baseny. Od 13 do 20 marca nauka będzie prowadzona w trybie hybrydowym – oświadczył minister zdrowia Adam Niedzielski podczas piątkowej konferencji prasowej. Minister poinformował, że podjął decyzję o ograniczeniu możliwość teleporad. Powiedział, że rozporządzenie w tej sprawie zostanie podpisane najprawdopodobniej w piątek. Podkreślił, że resort ma bardzo dużo sygnałów o ich nadużywaniu, co niesie konsekwencje dla zdrowia publicznego.

Resort zdrowia przedstawił samorządowi lekarzy dane dot. liczby zaszczepionych lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce. Naczelna Izba Lekarska podkreśla, że dotychczas przedstawiane przez ministerstwo dane były przeszacowane i wprowadzały w błąd opinię publiczną. NRL przypomniała, że jeszcze na początku lutego tego roku minister zdrowia zapewniał, że już 90% lekarzy zostało zaszczepionych i apelował do powrotu do regularnych wizyt lekarskich. Z danych resortu wynika, że zaszczepiono 40% lekarzy-dentystów i 46% lekarzy wykonujących zawód.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Kwestia ew. zakupu chińskiej szczepionki będzie przedmiotem dalszych ustaleń na poziomie międzyrządowym, niemniej prezydent RP Andrzej Duda z zadowoleniem przyjął deklarację chińskiego przywódcy podczas poniedziałkowej rozmowy o gotowości Pekinu do uczynienia z produkowanych przez chińskie firmy szczepionek przeciw COVID-19 globalnego dobra publicznego.

Pracownia sondażowa United Surveys na zaleczenie RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” sprawdziła, jak Polacy, rok po wykryciu pierwszego przypadku zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce, oceniają swoją sytuację.

Pod względem sytuacji materialnej, 53,7 proc. badanych twierdzi, że nie zauważa żadnego wpływu pandemii, a ich sytuacja materialna pozostała bez zmian. Jednak ¼ respondentów (26,4 proc.) zauważyła, że ich stopa życiowa uległa pogorszeniu. Dotyczy zarazem aż 1/3 osób w wieku 18-29 lat oraz seniorów powyżej 70 roku życia. Jednocześnie, 20 proc. badanych uważa, że w czas pandemii był dla nich finansowo korzystny. Pod względem sytuacji zawodowej, ¾ ankietowanych (75,8 proc.) nie zauważyło, by pandemia miała w ich przypadku jakiś wpływ. 10,4 proc. uważa, że ich sytuacja zawodowa pogorszyła się, a 13,9 proc. twierdzi, że jest ona lepsza niż wcześniej.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Wyniki sondażu wskazują jednak, że znaczny odsetek Polaków odczuł pogorszenie poczucia zadowolenia z życia. 43,6 proc. badanych uważa, że żyje im się gorzej niż przed pandemią. Spadek stwierdzono we wszystkich grupach wiekowych, szczególnie wśród osób między 40. a 49. rokiem życia (55 proc.) i wśród seniorów powyżej 70 lat (60 proc.). 43,3 proc. odpowiedziało, że nie odczuwa zmiany pod względem poczucia zadowolenia z życia. Wyniki pokazują pod tym względem wyraźną dysproporcję pod względem płci – zmiany częściej nie zauważają mężczyźnie (55 proc.) niż kobiety (35 proc.). 13,8 proc. pytanych uważa, że żyje im się lepiej niż rok temu. 71,6 proc. Polaków nie zauważyło, by czas pandemii wpłynął znacząco na relacje rodzinne. Pogorszenie odczuło pod tym względem 12,9 proc. ankietowanych, a polepszenie – 15,5 proc. badanych.

Wobec kryzysowej epidemicznej w Czechach ich prezydent Milos Zeman zwrócił się o pomoc w zapewnieniu szczepionki do Chińskiej Republiki Ludowej. Chiny to nie jedyny niezachodni kierunek starań prezydenta Czech. Już wcześniej zwrócił się on do Rosji o dostarczenie szczepionki Sputnik V. Na tym tle Zeman popadł w konflikt z ministrem zdrowia Jandem Blatnym. Ani Sputnik V ani chiński Sinovac Biotech nie zostały dopuszczone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a Blatny sprzeciwia się także krajowej rejestracji tych preparatów. W związku z tym czeskie środki masowego przekazu już spekulują, że Blatny straci swoje stanowisko.

Premier Słowacji Igor Matovič udzielił w środę wywiadu na żywo słowackiemu Radio Express. Dotyczył on m.in. toczącej w tym kraju dyskusji nad pozyskaniem rosyjskiej szczepionki na koronawirusa. Matovič jest zwolennikiem sprowadzenia Sputnika V. Przypomnijmy, że w poniedziałek Słowacja odebrała pierwszą partię rosyjskiej szczepionki – 200 tys. dawek.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W pewnym momencie został zapytany przez prowadzącego, co obiecał Rosji w zamian za dostawę tej szczepionki. Odpowiedział żartem: „Zakarpacką Ukrainę”. Następnie zaraz dodał, że tylko żartował i faktycznie niczego Rosjanom nie obiecywał, a oni niczego od niego nie chcieli. Słowa słowackiego premiera szybko podchwyciły i nagłośniły media na Ukrainie, uznając, że Matovič sugerował „wymianę” ukraińskiego obwodu zakarpackiego w zamian za dostęp do rosyjskiej szczepionki. W czwartek premier Słowacji przeprosił za swój „żart”.

Federalna Agencja Medyczno-Biologiczna (FMBA) zakończyła pierwszy etap badań nad kolejną rosyjską szczepionką przeciwko koronawirusowi Mir-19. Agencja przypomina o wcześniejszej deklaracji szefowej FMBA Wieroniki Skworcowej, że pierwszy etap badań nad Mir-19 ma zostać zakończony przez upływem pierwszego kwartału bieżącego roku, zaś etap badań klinicznych ma zacząć się w lipcu.

Jak twierdzi TASS Mir-19 jest szczepionką inną niż do tej pory wyprodukowane przez Rosjan. „Szczepionka FMBA oddziałuje nie na białko S, ale na inne białkowe składniki wirusa i powoduje rozwój odporności nie poprzez aktywację przeciwciał, ale na poziomie komórkowym.” Według Skworcowej odporność komórkowa wywołana przez szczepionkę opracowywaną przez jej instytucję może trwać od 13 do 17 lat.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W czasie pandemii „dzieci są 10 razy bardziej narażone na śmierć z powodu samobójstwa, niż z powodu koronawirusa” – stwierdził Tucker Carlson, dziennikarz stacji Fox News. Swoje wnioski oparł on o wyniki projektu FAIR Health, który przebadał wpływ pandemii na psychikę obywateli w USA wieku 13–18 lat i 19–22 lat. Badacze przeanalizowali dane dotyczące 32 miliardów (sic!) zgłoszeń w okresie od stycznia do grudnia 2020, porównując je do sytuacji z poprzedniego roku. Badane aspekty zdrowia psychicznego dzieci objęły ogólne zdrowie psychiczne, celowe samookaleczenia, przedawkowania i zaburzenia związane z zażywaniem narkotyków oraz najczęstsze diagnozy zdrowia psychicznego. Jak wynika z badań, wśród dzieci w wieku od 13 do 18 lat roszczenia ubezpieczeniowe z tytułu umyślnego samookaleczenia wzrosły w marcu 2020 roku o 90 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W kwietniu liczba przypadków samookaleczeń wzrosła o prawie 100 proc. Przypadki interwencji medycznych związanych z przedawkowaniem narkotyków wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem o 95 proc. w marcu, a następnie do 119 proc. w kwietniu. W grupie wiekowej od 13 do 18 lat w kwietniu 2020 r. roszczenia ubezpieczeniowe z tytułu zaistnienia zespołu lęku uogólnionego wzrosły o 93,6 proc. Podobnie w przypadku poważnych zaburzeń depresyjnych. Liczba roszczeń z tego tytułu wzrosła aż o 83,9 proc. Do jesieni liczba ponadnormatywnych świadczeń spadła do ok. 20 proc. Dziewczęta średnio dwa razy częściej odnotowywały dodatkowe problemy na tym tle niż chłopcy.

Republikański gubernator Teksasu Greg Abbott ogłosił zniesienie obowiązku noszenia maseczek oraz zniesienie większości ograniczeń nałożonych na przedsiębiorstwa w związku z epidemią koronawirusa. Teksas jest największym stanem USA, który w ostatnim czasie skończył z obowiązkiem noszenia maseczek. Niedawno to samo zrobiły Michigan, Luizjana i Mississippi. Kilka tygodni temu maseczki przestały być obowiązkowe w Dakocie Północnej, Montanie i Iowa.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W poniedziałek wszystkie brytyjskie szkoły zostaną otwarte – poinformował Reuters. Według premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona ma to być pierwszy krok w kierunku normalności. Jest to możliwe tylko dzięki wysiłkom społeczeństwa zmierzającym do obniżenia wskaźników zakażeń COVID-19, powiedział brytyjski premier. Na późniejszych etapach nastąpi stopniowe łagodzenie ograniczeń w kontaktach z innymi ludźmi i ponowne otwieranie sklepów i innych miejsc. W ostatnim etapie, który nastąpi nie wcześniej niż 21 czerwca, rząd liczy na zniesienie wszystkich pozostałych prawnych ograniczeń w kontaktach z innymi.

Policja w Korei Południowej zatrzymała 279 osób za rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat szczepionek przeciwko Covid-19, m.in. za twierdzenia o „chipach w szczepionkach” oraz ich „wpływie na geny”.

W Izraelu specjalna bransoletka powiadomi służby, gdy osoba nosząca ją naruszy obowiązek izolowania się – to nowy program pilotażowy, który wprowadziły władze kraju. Urządzenie trafi do powracających z zagranicy osób. W Izraelu działają także certyfikaty, nazywane często paszportami, które wydaje się osobom zaszczepionym przeciw Covid-19. Wyłączają one spod części obostrzeń, są jednak niekiedy postrzegane jako dyskryminujące.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Ukraina otrzyma do maja 1 mln 776 tys. dawek preparatu AstraZeneca wyprodukowanego przez Serum Institute of India. Oprócz tego naszemu wschodniemu sąsiadowi przydzielono 117 tys. dawek preparatu Pfizera, o czym informowano już wcześniej. Ma to być „pierwsza runda przydziałów” szczepionki w ramach programu COVAX. Na pytanie o zaszczepienie się na koronawirusa gdy będzie taka możliwość twierdząco odpowiedział co czwarty badany Ukrainiec (24,1 proc.). Jednocześnie, aż 60,2 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi negatywnej. Pozostali nie potrafili udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

W niedzielę władze Austrii podjęły decyzję o wstrzymaniu szczepień przeciw Covid-19 z użyciem jednej z partii preparatu AstraZeneca po śmierci 49-letniej kobiety oraz wystąpieniu zatoru płuc u drugiej. Decyzję podjęto mimo braku dowodów na związek ze szczepieniem.

Dyrektor regionalny WHO na Europę Hans Kluge powiedział dziennikowi „Die Welt”, że nie wiadomo jak długo utrzymuje się odporność po szczepieniu przeciwko COVID-19 i w związku z tym WHO odrzuca planowane pasporty szczepień. Komisja Europejska planuje 17 marca przedstawić projekt ustawy dotyczącej „cyfrowego zielonego paszportu”, w którym zapisywane byłyby szczepienia przeciwko COVID-19, samej chorobie oraz negatywne wyniki testów.

Kresy.pl