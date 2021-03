Ogromny wzrost problemów psychicznych wśród amerykańskich nastolatków

W czasie pandemii „dzieci są 10 razy bardziej narażone na śmierć z powodu samobójstwa, niż z powodu koronawirusa” – stwierdził Tucker Carlson, dziennikarz stacji Fox News. Swoje twierdzenie oparł na badaniu analizującym wpływ pandemii na psychikę mieszkańców USA.

„Pandemia COVID-19 odcisnęła głębokie piętno na zdrowiu psychicznym, zwłaszcza młodych ludzi. Zamknięcie szkół, konieczność uczenia się na odległość i izolacja przyjaciół z powodu nakazu utrzymywania dystansu społecznego były źródłem stresu i samotności” – powiedział Carlson. W jego opinii podczas przedłużających się obostrzeń „dzieci są 10 razy bardziej narażone na śmierć z powodu samobójstwa, niż z powodu koronawirusa, przed którym miały chronić podjęte środki”.

Swoje wnioski oparł on o wyniki projektu FAIR Health, który przebadał wpływ pandemii na psychikę obywateli w USA wieku 13–18 lat i 19–22 lat. Badacze przeanalizowali dane dotyczące 32 miliardów (sic!) zgłoszeń w okresie od stycznia do grudnia 2020, porównując je do sytuacji z poprzedniego roku. Badane aspekty zdrowia psychicznego dzieci objęły ogólne zdrowie psychiczne, celowe samookaleczenia, przedawkowania i zaburzenia związane z zażywaniem narkotyków oraz najczęstsze diagnozy zdrowia psychicznego.

Jak wynika z badań, wśród dzieci w wieku od 13 do 18 lat roszczenia ubezpieczeniowe z tytułu umyślnego samookaleczenia wzrosły w marcu 2020 roku o 90 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W kwietniu liczba przypadków samookaleczeń wzrosła o prawie 100 proc.

Przypadki interwencji medycznych związanych z przedawkowaniem narkotyków wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem o 95 proc. w marcu, a następnie do 119 proc. w kwietniu.

W grupie wiekowej od 13 do 18 lat w kwietniu 2020 r. roszczenia ubezpieczeniowe z tytułu zaistnienia zespołu lęku uogólnionego wzrosły o 93,6 proc. Podobnie w przypadku poważnych zaburzeń depresyjnych. Liczba roszczeń z tego tytułu wzrosła aż o 83,9 proc.

Do jesieni liczba ponadnormatywnych świadczeń spadła do ok. 20 proc. Dziewczęta średnio dwa razy częściej odnotowywały dodatkowe problemy na tym tle niż chłopcy.

Jak informowaliśmy w listopadzie ub. roku, z powodu drugiej fali pandemii koronawirusa, prawie połowa Polaków obawiała o swoje zdrowie psychiczne. Ankietowani deklarowali ciągły niepokój, ponieważ obawiali się, że zachorują ich bliscy lub oni sami. Obawiali się także braku dostępu do lekarzy i pogorszenia sytuacji materialnej.

„Co trzeci obywatel Rosji zgłosił objawy zaburzenia depresyjnego w 2020 roku, co wskazuje na negatywny wpływ pandemii na stan psychiczny ludzi” – powiedział w grudniu Timofei Nestik, kierownik Pracowni Psychologii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk na walnym zebraniu profesorów Rosyjskiej Akademii Nauk.

Naukowiec stwierdził, że pandemia wpływa na zdrowie psychiczne populacji przez długotrwały charakter ograniczania kontaktów społecznych.

W październiku ub. roku w Japonii odnotowano 2153 samobójstw – tylko w tym miesiącu ponad sto więcej osób odebrało sobie życie niż zmarło w tamtym momencie w tym kraju z powodu koronawirusa od początku pandemii. Odnotowano w tym miesiącu 40 proc. wzrost liczby samobójstw w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

