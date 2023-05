Orban: Nie mogę sobie wyobrazić, że Rosja zostanie pokonana

Nie mogę sobie wyobrazić, że ktokolwiek pokonuje mocarstwo nuklearne – oświadczył premier Węgier Viktor Orban, odnosząc się do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jak podkreślił na antenie węgierskiego Radia Kossuth, Węgry zawsze stały na stanowisku, że w tej wojnie raczej nie będzie zwycięzców. “Będą przegrani, ale nie będzie zwycięzców” – powiedział.

Orban wyraził opinię, że Rosja “uderza w ścianę”, ponieważ NATO zaopatruje Ukrainę w broń i pieniądze, a tylko od mieszkańców Zachodu i Amerykanów zależy, ile będą skłonni wydać na wojnę. Jego zdaniem po drugiej stronie jest Rosja, kraj ze 140 milionami mieszkańców, który jest znacznie większy niż Ukraina i ma największy na świecie arsenał nuklearny. „Nie można sobie wyobrazić, że ktoś byłby w stanie pokonać kraj o takiej sile nuklearnej, a Rosja nie będzie siedziała bezczynnie, czekając na porażkę, nie pogodzi się z militarną porażką” – oświadczył, cytowany w piątek przez Daily News Hungary.

Węgierski premier stwierdził, że USA prowadzą “kampanię prowojenną” na terytorium Węgier. “Nie weźmiemy udziału w tej wojnie” – zadeklarował.

“To nie jest nasza wojna i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej nastąpiło zawieszenie broni i rozpoczęły się rozmowy pokojowe, ponieważ nie ma innego sposobu na uratowanie dziesiątek lub setek tysięcy istnień ludzkich” – dodał.

Orban: I can’t imagine that Russia will be defeated, and it will accept defeat

“To think that the Russians will idly watch as they are defeated, their political system is broken, their president is killed, drones are attacked over Red Square, to believe that they will silently… pic.twitter.com/i6jpX5gGkY

— NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2023