Onet: Politycy dzwonią do dziennikarzy z propozycją pracy w TVP – “Proponują bardzo duże pieniądze”

Dziennikarka portalu Onet Magdalena Rigamonti poinformowała w piątek, że w tworzenie nowej redakcji TVP zaangażowani są politycy rządu.

W piątek, w debacie dziennikarskiej Onetu, Magdalena Rigamonti przekonywała, że w tworzenie nowej redakcji TVP zaangażowani są politycy. “Niewiele się zmieniło. Politycy decydowali przez 8 lat, jak wyglądała TVP i mam wrażenie, że będą decydować też teraz” – przekonywała.

“Mówiłeś o dziennikarzach wyciąganych z mediów prywatnych. Do wielu z tych dziennikarzy nie dzwonili koledzy dziennikarze, tylko konkretni politycy. Mówią: “mamy taką propozycję, przyjdź do nas, będziemy robić wolne media”. Jeśli polityk dzwoni do dziennikarza, powinny nam się zapalić czerwone światła, bo to znaczy, że oni nie planują robić wolnych mediów, tylko rządowe media i to jest strach, o tym powinniśmy mówić” – dodała.

Magdalena Rigamonti w Onet Rano mówi, że z propozycją pracy w nowej TVP do dziennikarzy dzwonią konkretni politycy. – Powinny nam się wszystkim zapalić czerwone lampki, bo to znaczy, że oni nie planują robić wolnych mediów, tylko rządowe – mówi dziennikarka. https://t.co/Cdm3E8jEB5 pic.twitter.com/7zXgZjUS8j — Michał Wróblewski (@wroblewski_m) December 22, 2023

“Z prawie wszystkich naszych redakcji nowa TVP próbowała i podebrała ludzi. Proponowali bardzo duże pieniądze — często stawki, które nie mają wiele wspólnego z sytuacją rynkową” – przekonywał Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu. “Czy to nie jest tak, że nowa władza zobaczyła, że TVP jako narzędzie propagandowe działa i uznała, że trzeba to zachować po prostu” – dodał.

W czwartek podczas porannego wywiadu dla Radia Zet, prezydent Andrzej Duda został zapytany ostatnie zmiany w mediach publicznych, przeprowadzane w oparciu o przyjętą przez Sejm uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych. „Bardzo chciałbym przyzwoitości w życiu publicznym i praworządności w Polsce. To, co wczoraj działo się, niestety zaprzecza temu całkowicie, ponieważ wczoraj została w sposób rażący przez pana ministra [kultury, Bartłomieja – red.] Sienkiewicza złamana konstytucja” – oświadczył prezydent.

„Nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały i te uchwały zdaniem ministra konstytucyjnego zastępują ustawy, czy też zmieniają ustawy” – zaznaczył Andrzej Duda. „Jeżeli Pan Premier, jego współpracownicy, ministrowie chcą zmienić zasady prawne powoływania władz mediów publicznych, proszę bardzo, ale najpierw trzeba zmienić ustawę, a nie przyjmować w Sejmie akt, który nie jest aktem prawnym, który nie tworzy obowiązującego prawa” – argumentował.

W środę Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikował komunikat w sprawie odwołania prezesów publicznych mediów. “Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek” – podano na platformie X. Nie wskazano jednak żadnych nazwisk.

