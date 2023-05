“Ogromne ryzyko” – MSZ Rosji reaguje na zapowiedź przekazania F-16 Ukrainie

Kraje zachodnie staną w obliczu “ogromnego ryzyka”, jeśli dostarczą Ukrainie myśliwce F-16 – oświadczył rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Gruszko.

Wiceszef MSZ Rosji odniósł się do możliwości przekazania Ukrainie przez Zachód myśliwców F-16. “Następuje ruch wzdłuż tak zwanej drabiny eskalacyjnej. I widzimy, że kraje zachodnie nadal trzymają się scenariusza eskalacji. Wiąże się to z ogromnym ryzykiem dla nich samych. W każdym razie zostanie to uwzględnione we wszystkich naszych planach. Mamy wszystkie niezbędne środki do osiągnięcia naszych celów” – oświadczył Gruszko, cytowany w sobotę przez rosyjski dziennik Kommiersant.

Prezydent USA Joe Biden przekazał przywódcom państw G7, którzy biorą udział w spotkaniu w japońskiej Hiroszimie, że USA będą wspierać wspólne szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach czwartej generacji, w tym odrzutowcach F-16. Wyrażą też zgodę na przekazanie Ukrainie myśliwców.

Także wcześniejsze doniesienia medialne sugerowały, że administracja Bidena zasygnalizowała europejskim sojusznikom w ostatnich tygodniach, iż Stany Zjednoczone zezwolą im na eksport myśliwców F-16 na Ukrainę.

Jak pisaliśmy, premierzy Wielkiej Brytanii i Holandii zapowiedzieli, że będą pracować na rzecz zbudowania międzynarodowej koalicji, aby umożliwić Ukrainie pozyskanie czy zakup myśliwców F-16. Miało to miejsce przy okazji szczytu Rady Europy na Islandii.

Zwracaliśmy uwagę, że prezydent Andrzej Duda został zapytany, czy Polska może do takiej koalicji dołączyć. W odpowiedzi zaznaczył, że Polska jest w pierwszej trójce krajów pomagających Ukrainie, zaraz po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

W kwestii możliwości przekazania Ukrainie jakiś polskich myśliwców F-16, Andrzej Duda zaznaczył, że Polska ma ich „relatywnie bardzo niewielką liczbę”. Zapewnił zarazem, że strona polska jest gotowa wspierać szkolenie pilotów ukraińskich.

kommersant.ru / Kresy.pl