Nowa większość chce znieść wolne niedziele. “Działanie w interesie korporacji międzynarodowych”

Sejmowa komisja gospodarki przyjęła propozycję Polski 2050 dotyczącą częściowego zniesienia prawa o wolnych niedzielach. “To działanie w interesie korporacji międzynarodowych” – zwraca uwagę przewodniczący handlowej “Solidarności”.

Przyjęty przez komisję gospodarki projekt Polski 2050 przewiduje zniesienie wolnych niedziel w grudniu. Sklepy będą otwarte w niedziele 10 i 17 grudnia, ale w Wigilię – przypadającą w tym roku również w niedzielę – pozostaną zamknięte. “To w rzeczywistości ukłon i działanie w interesie korporacji międzynarodowych. Wnioskowaliśmy, żeby to był dzień wolny” – podkreśla Alfred Bujara, przewodniczący handlowej “Solidarności”, cytowany we wtorek przez portal Do Rzeczy.

Obowiązujące regulacje przewidywały w tym roku niedziele handlowe 17 i 24 grudnia, ponieważ przed świętami Bożego Narodzenia powinny wypadać dwie kolejne. Projekt rządu Mateusza Morawieckiego zakładał zniesienie, na drodze wyjątku, zakazu handlu 10 grudnia, by w Wigilię sklepy były zamknięte.

Komisja przegłosowała jednak propozycję Polski 2050, która przewiduje, że Polacy będą mogli zrobić zakupy w niedziele wypadające 10 i 17 grudnia bez określonego limitu czasowego.

Sprawę skomentował w rozmowie z portalem Do Rzeczy Alfred Bujara, przewodniczący handlowej “Solidarności”. “To w rzeczywistości ukłon i działanie w interesie korporacji międzynarodowych. Wnioskowaliśmy, żeby to był dzień wolny. Okazało się, że rząd Mateusza Morawieckiego proponował pracę do godziny 14.00. Marszałek Hołownia zaproponował zamianę tego dnia na dwie niedziele. Tak chciały wielkie korporacje międzynarodowej, które są przeciwne ograniczeniu handlu w niedziele. Tak też się stało. To niepokojące działanie. Tym bardziej, że marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że będzie dyskusja na temat ograniczenia handlu w niedziele. Można więc spodziewać się zmian” – wskazał.

“Będziemy bronili niedziel wolnych od handlu. To walka o godność pracowników handlu. Będziemy robić wszystko, by zachować te niedziele. Na ile to się uda, to zobaczymy. To wszystko pokazuje, że obecna większość parlamentarna działa w interesie korporacji” – dodał, pytany, czy “Solidarność” nie obawia się, że nowa większość parlamentarna będzie chciała znieść prawo o wolnych niedzielach.

