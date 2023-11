Niemcy zamówiły 100 000 sztuk amunicji 120 mm dla Ukrainy

Do Berlina przybywa codziennie około 200 cudzoziemców, a w niewielkim przygranicznym Eisenhüttenstadt w Brandenburgii jest to dziennie ok. stu osób - podkreśla w poniedziałek portal Dutsche Welle. W ośrodkach recepcyjnych, jak ten na dawnym lotnisku Tegel w Berlinie, migranci powinni przebywać jedynie przez krótki czas, a potem trafić do kwater w mieście, lecz mieszkań brakuje. Niektórzy azylanci utknęli tu ponad rok temu.

"To, co miało służyć jako centrum przylotów, zamieniło się w małe miasteczko. Obecnie mieszka tam 4 tys. osób i trwa rozbudowa placówki. Władze Berlina rozważają rozbudowę do nawet 8 tys. miejsc" - czytamy.