Zmasowany rosyjski atak rakietowy na ukraińskie miasta. Są ofiary

W Kijowie, we Lwowie, Tarnopolu i obwodzie chmielnickim na zachodzie Ukrainy, w poniedziałek rano doszło do eksplozji w wyniku rosyjskich ostrzałów. Do tej pory wybuchy odnotowano także w obwodach: dniepropietrowskim, żytomierskim, połtawskim, charkowskim, mikołajowskim, sumskim, iwano-frankowskim. Wśród ofiar są cywile. „Agresor wystrzelił 75 rakiet. 41 z nich zostało zneutralizowanych przez nasz system obrony powietrznej” – przekazał Wałerij Załużny, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy.

W poniedziałek rano doszło do zmasowanego ataku rakietowego Rosjan na ukraińskie miasta. Eksplozje miały miejsce m.in. w Kijowie, we Lwowie, Tarnopolu i obwodzie chmielnickim na zachodzie Ukrainy. Wśród ofiar śmiertelnych są cywile – podkreśla agencja Reuters. Rzeczniczka prasowa ukraińskie policji przekazała, że w wyniku rosyjskich ataków rakietowych w poniedziałek na terenie całej Ukrainy zginęło około 10 osób, a blisko 60 zostało rannych.

⚡️Explosions in Lviv — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) October 10, 2022

W Kijowie miały miejsce co najmniej cztery eksplozje. Wstępne informacje wskazują, że 8 osób nie żyje, a 24 zostało rannych.

„Ludzie śpiewają ukraińskie piosenki, ukrywając się w przejściu podziemnym stacji metra Nyvky w Kijowie rankiem 10 października, podczas najcięższego ataku rakietowego, jaki miasto widziało od miesięcy” – wskazuje The Kyiv Independent.

People singing Ukrainian songs as they hide in the underpass of the Nyvky metro station in Kyiv on the morning of Oct. 10, during the hardest missile attack the city has seen in months. 📹 Anton Paliuta pic.twitter.com/Ni0XqQWnQ0 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 10, 2022

Kyiv, morning. Assistance is being provided to victims of Russian missile strikes. pic.twitter.com/tDeJvnDdyR — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 10, 2022

„Więc, ruscy, naprawdę myślicie, że możecie zrekompensować swoją niemoc na polu bitwy uderzeniami rakiet na spokojne miasta? Po prostu tego nie rozumiecie – twoje ataki terrorystyczne tylko nas wzmacniają. Idziemy po ciebie” – napisano na stronie ukraińskiego sztabu generalnego.

So, russkies, you really think you can compensate for your impotence on the battlefield with missile strikes on peaceful cities? You just don’t get it do you – your terrorist strikes only make us stronger. We are coming after you. — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 10, 2022

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетних ударів по столиці На місцях обстрілів працюють усі екстрені служби, рятувальники ліквіквідовують пожежі та допомагають постраждалим. Закликаємо не публікувати фото з місць прильотів і перебувати в укриттях! pic.twitter.com/BgkkhhF0c8 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) October 10, 2022

„Agresor wystrzelił 75 rakiet. 41 z nich zostało zneutralizowanych przez nasz system obrony powietrznej” – przekazał Wałerij Załużny, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy.

‼️ Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО – Залужний — Ukrinform (@UKRINFORM) October 10, 2022

Eksplozje odnotowano do tej pory w obwodach: rówieńskim, lwowskim, tarnopolskim, chmielnickim, dniepropietrowskim, żytomierskim, połtawskim, charkowskim, mikołajowskim, sumskim, iwano-frankowskim, kijowskim.

Поліцейські Києва документують наслідки обстрілу столиці На даний час на місцях влучань працюють профільні служби. Наразі відомо про 5 загиблих та 12 потерпілих.

🔗https://t.co/IgB6ybiO4Z pic.twitter.com/UWDdqAVHcg — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) October 10, 2022

W najbliższych godzinach ma dojść do rozmowy między prezydentem Andrzejem Dudą a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim – przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch.

Na skutek ataków rakietowych w poniedziałek na terenie całej Ukrainy zginęło około 10 osób, a blisko 60 zostało rannych – przekazała rzeczniczka prasowa ukraińskiej policji Marianna Rewa.

