Brytyjski wywiad: Rosjanie z powodu sankcji będą mieli problem z zastąpieniem utraconego sprzętu

Zapowiadane przez Rosję zwiększenie wydatków wojskowych pozwoli na mobilizację przemysłu na potrzeby wojny, lecz z powodu sankcji będzie ona miała problemy z produkcją sprzętu, który miałby zastąpić ten utracony na Ukrainie – przekazał we wtorek brytyjski resort obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Brytyjskie ministerstwo obrony podkreśla, że głównym wysiłkiem operacyjnym Rosjan pozostaje natarcie na enklawę Siewierodoniecka w Donbasie. „Jej zachodnia grupa sił prawdopodobnie po raz pierwszy od kilku tygodni poczyniła niewielkie postępy w sektorze charkowskim” – wskazano. „10 czerwca pierwszy zastępca przewodniczącego rosyjskiej Wojskowej Komisji Przemysłowej zapowiedział, że wydatki państwa na obronność wzrosną o 600-700 mld rubli (8,5-10 mld funtów), co może oznaczać wzrost budżetu obronnego Rosji o 20 proc.” – dodano.

Podkreślono, że środki finansowe przekazywane przez rosyjski rząd pozwalają na powolną mobilizację bazy przemysłowej sektora obronnego, aby sprostał wymaganiom wojny. „Przemysł może mieć jednak trudności ze spełnieniem wielu z tych wymagań, częściowo z powodu skutków sankcji i braku specjalistycznej wiedzy. Rosyjska produkcja wysokiej jakości optyki i zaawansowanej elektroniki prawdopodobnie nadal będzie miała problemy, co może osłabić jej wysiłki na rzecz zastąpienia sprzętu utraconego na Ukrainie” – wskazano.

