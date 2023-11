Niemcy opóźniają dostawy haubic na Ukrainę

Ukraina otrzyma pierwsze niemieckie haubice samobieżne RCH 155 nie wcześniej niż pod koniec przyszłego roku – donoszą media.

Dziennikarze odwiedzili niemiecki poligon Altengrabow, gdzie prowadzone były państwowe testy niemieckiej haubicy kołowej RCH 155 oraz przeprowadzili wywiady z przedstawicielami KNDS.

„Nowy Boxer RCH 155 nie został jeszcze dostarczony, ale produkcja już trwa. Pierwsze wozy powinny zostać dostarczone pod koniec przyszłego roku. Pierwszym klientem jest Ukraina” – powiedział Scheibel.

Wcześniej informowano, że pierwsze działa samobieżne zostaną dostarczone w pierwszym kwartale 2024 roku, a zakończenie dostaw przewidywane jest na rok 2025.

W 2022 roku na stronie internetowej Republiki Federalnej Niemiec oficjalnie ogłoszono przekazanie 18 jednostek samobieżnych haubic 155-mm RCH-155.

Jak informowaliśmy, Ukraina planowała zakup niemieckich samobieżnych haubic 155-mm RCH-155. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow miał skierować wniosek do Niemiec w lipcu 2022 roku.

Ukraina jest zainteresowana zakupem 18 sztuk tego sprzętu. Oczekiwana wartość transakcji to 216 mln euro. Krauss-Maffei Wegmann będzie w stanie dostarczyć pierwszy nowy wóz w ciągu 30 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Oznacza to, że broń dotrze do Sił Zbrojnych Ukrainy nie wcześniej niż w 2025 roku.

RCH-155 to kołowa haubica samobieżna z wieżą z PzH2000, która jest zamontowana na podwoziu kołowym 8×8 transportera opancerzonego Boxer.

Haubica samobieżna jest uzbrojona w działo L52 o deklarowanym zasięgu do 54 km (z precyzyjnymi pociskami V-LAP). Szybkostrzelność to 9 strzałów na minutę. Podwozie posiada silnik o mocy 815 KM, co pozwala rozpędzić 39-tonową maszynę do 100 km/h i zapewnić przebieg do 700 km na jednym tankowaniu.

Kresy.pl/Spiegel