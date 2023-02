„Jedynym wyjściem dla Zachodu jest pokuta” – Zacharowa reaguje na słowa Dudy

Prezydent Andrzej Duda oświadczył w wywiadzie dla BBC, że jeśli Zachód udzieli wparcia Ukrainie, prezydent Rosji przegra. Na te słowa zareagowała w niedzielę rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. „Jedynym wyjściem dla Zachodu jest pokuta za to, co zrobił” – stwierdziła.

Polski prezydent oświadczył w niedawnym wywiadzie dla BBC, że „broń musi być dostarczana na Ukrainę cały czas… ona potrzebuje uzbrojenia”. Zapytany o możliwość dostarczenia Ukrainie myśliwców F-16, odpowiedział, że byłaby to „bardzo poważna decyzja”, której podjęcie nie byłoby łatwe.

Duda został zapytany, czy czuje się sfrustrowany faktem, że niektóre kraje europejskie nie pomagają Ukrainie tak aktywnie, jak robi to Polska. „Robię to, co uważam za właściwe w interesie Polaków i z punktu bezpieczeństwa naszej części Europy – a także bezpieczeństwa Ukrainy. Bo tym, co jest ważne dla nas, jest zapewnienie, by wolna, suwerenna i niepodległa Ukraina przetrwała i istniała. Tym, co także jest ważne, jest to, by rosyjski imperializm, który się odrodził, został zatrzymany” – odpowiedział.

„Zachód musi dziś wspierać Ukrainę tak mocno, jak może, bo rosyjski imperializm, neokolonializm jest naprawdę niebezpieczny. Dziś stanowi zagrożenie dla Ukrainy, jutro będą to kraje bałtyckie, a później inne państwa” – powiedział prezydent.

Przeczytaj: Producent F-16 gotowy zwiększyć produkcję dla krajów, które przekażą myśliwce Ukrainie

Polski prezydent został także zapytany, co teraz powiedziałby Władimirowi Putinowi. „Powiedziałbym, że prędzej czy później to musi się dla niego zakończyć źle, ponieważ wierzę, że świat będzie zjednoczony, wierzę, że świat pozostanie po stronie uczciwości i sprawiedliwości, a uczciwość i sprawiedliwość są po stronie Ukrainy” – podkreślił.

Na te słowa zareagowała w niedzielę rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. „To wam nic nie pomoże. To tylko pogorszy sytuację” – napisała na Telegramie. „Jedynym wyjściem dla Zachodu jest pokuta za to, co zrobił” – dodała.

Zobacz także: Szwecja odmówiła przekazania Ukrainie myśliwców Gripen

rmf24.pl / Kresy.pl