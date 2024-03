“Nie ma mądrzejszego i lepszego przywódcy” – Trump chwali Orbana

Były prezydent USA Donald Trump pochwalił premiera Węgier Viktora Orbana. “Nie ma mądrzejszego i lepszego przywódcy niż Viktor Orban. On jest fantastyczny” – powiedział Trump.

Węgierski premier Viktor Orban spotkał się w piątek na Florydzie z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem. Kandydat Republikanów w wyborach prezydenckich chwalił swojego gościa. “Nie ma mądrzejszego i lepszego przywódcy niż Viktor Orban. On jest fantastyczny” – Trump przedstawił premiera Węgier gościom swojego klubu Mar-a-Lago.

Orban zamieścił na swoim Instagramie nagranie imprezy. “On jest niekontrowersyjną postacią, bo mówi: ‘będzie tak’ i tyle. Prawda? On jest szefem. To świetny przywódca, bardzo szanowany” – mówił Trump.

Od czwartku Viktor Orban przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W swoich wystąpieniach i wpisach wyrażał opinię, że wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA daje największą nadzieję na pokój na Ukrainie.

It was a pleasure to visit President @realDonaldTrump today. We need leaders in the world who are respected and can bring peace. He is one of them! Come back and bring us peace, Mr. President! pic.twitter.com/rbCYvygzNy

Przeczytaj: Orban: Trump może zakończyć wojnę rosyjsko-ukraińską

“Największa walka w międzynarodowej polityce odbywa się między globalistami i tymi, którzy wierzą w suwerenność narodową. Cieszę się, że widziałem w Heritage Foundation, że my suwerenniści też mamy wielu przyjaciół w USA” – napisał Orban na platformie X.

The greatest fight in international politics is between the globalists and those who believe in national sovereignty. I was happy to see at the @Heritage Foundation that we sovereignists have many friends in the US as well. pic.twitter.com/Y32CQbyl6a

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 8, 2024