Brytyjskie MSZ: Wielka Brytania zbiera dowody na zbrodnie wojenne rosyjskich żołnierzy

Brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss poinformowała w niedzielę, że Wielka Brytania zbiera dowody w celu wsparcia śledztwa Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję.

Brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss podała w niedzielę, że jest „przerażona” okrucieństwami popełnionymi przez rosyjskich okupantów w Buczy i innych ukraińskich miastach.

Truss napisała o tym na Twitterze: „Jestem przerażaona okrucieństwami w Buczy i innych miastach na Ukrainie. Raporty o rosyjskich siłach atakujących niewinnych cywilów są odrażające. Wielka Brytania współpracuje z innymi w celu zebrania dowodów i wsparcia śledztwa Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie zbrodni wojennych”.

Appalled by atrocities in Bucha and other towns in Ukraine. Reports of Russian forces targeting innocent civilians are abhorrent.

The UK is working with others to collect evidence and support @IntlCrimCourt war crimes investigation. Those responsible will be held to account.

— Liz Truss (@trussliz) April 2, 2022