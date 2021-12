Z bazy USA w Rumuni skradziono paliwo warte 2 mln dol.

Potrzebne jest uchwalenie ustawy, która uniemożliwi wymazywanie naszych bohaterów, w tym Romana Dmowskiego z naszej przestrzeni publicznej - podkreślił w niedzielę wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Zadeklarował, że jeszcze w tym tygodniu zwróci się do premiera o poparcie projektu ustawy, który przygotował.

Mamy bowiem do czynienia z początkiem czegoś bardzo niebezpiecznego. Do Polski dociera dziś zjawisko, które możemy od pewnego czasu obserwować w niektórych krajach Europy Zachodniej i USA, przede wszystkim w świecie anglosaskim. Usuwanie pomników, nazw ulic i innych upamiętnień postaci, które nie podobają się lewicy i liberałom - napisał Jabłoński na Facebooku. Zadeklarował, że jeszcze w tym tygodniu zwróci się do premiera o poparcie projektu ustawy, który przygotował.

Wiceminister podkreślił we wpisie na Facebooku, że Roman Dmowski to jeden z najważniejszych autorów odzyskania przez Polskę niepodległości, szczególnie ważny dla historii polskiej dyplomacji. "Bez Romana Dmowskiego nie byłoby wolnej Polski. Wiele osób nie do końca zdaje sobie dziś sprawę z jego ówczesnej roli (podobnie jak z roli innych ojców naszej niepodległości, choćby Ignacego Jana Paderewskiego czy Wojciecha Korfantego), bo nasza historiografia najbardziej upamiętnia w tej sprawie postać Józefa Piłsudskiego" - zaznaczył wiceminister.