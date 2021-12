Białoruś: wysokie wyroki więzienia dla Cichanouskiego i innych opozycjonistów [+VIDEO]

Siarhiej Cichanouski, białoruski bloger, niedoszły kandydat na prezydenta Białorusi i mąż Swiatłany Cichanouskiej usłyszał we wtorek wyrok 18 lat kolonii karnej o zaostrzonym reżimie.

Jak podaje portal Zerkalo.io, we wtorek w Homlu ogłoszono wyroki wobec sześciu białoruskich opozycjonistów: Siarhieja Cichanouskiego, Mikoły Statkiewicza, Igora Łosika, Arcioma Sakoua, Uładzimira Cyhanowicza i Dmitrija Popowa. Niejawna rozprawa nad nimi odbyła się w miejscowym areszcie.

Opozycjoniści usłyszeli wyroki od 14 do 18 lat kolonii karnej. Siarhiej Cichanouski ma spędzić 18 lat w kolonii karnej o zaostrzonym reżimie za „organizację zamieszek”, „rozniecanie nienawiści w społeczeństwie”, „utrudnianie pracy Centralnej Komisji Wyborczej” i „organizację działań rażąco naruszających porządek publiczny”.

„Mój mąż Siarhej Cichanouski został skazany na 18 lat więzienia. Dyktator publicznie mści się na swoich najsilniejszych przeciwnikach. Ukrywając więźniów politycznych w zamkniętych procesach ma nadzieję kontynuować po cichu represje. Ale cały świat patrzy. Nie zatrzymamy się” – napisała Swiatłana Cichanouska na Twitterze.

My husband, Siarhei Tsikhanouski, is sentenced to 18 years in prison. The dictator publicly takes revenge on his strongest opponents. While hiding the political prisoners in closed trials, he hopes to continue repressions in silence. But the whole world watches. We won't stop. ✊ pic.twitter.com/hdnHj8y6HZ — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) December 14, 2021

Mikoła Statkiewicz usłyszał wyrok 14 lat pozbawienia wolności. Weteranowi białoruskiej opozycji przypisano „organizację zamieszek”.

Długoletnie wyroki usłyszeli także współpracownicy Cichanouskiego Arciom Sakou i Dmitrij Popow. Obu skazano na 16 lat kolonii karnej o zaostrzonym reżimie. Oskarżano ich o te same czyny, które przypisano Cichanouskiemu.

Bloger Uładzimir Cyhanowicz i współpracownik Radia Swaboda Ihar Łosik zostali skazani na 15 lat kolonii karnej o zaostrzonym reżimie za „organizację zamieszek”, „rozniecanie nienawiści w społeczeństwie”

#Belarus Video from a courtroom. Siarhei Tsikhanouski, Ihar Losik and others were in a cage. The wife of polit. prisoner Mikalai Statkevich who was sentenced to 14 years said that no one testified against them. Lukashenko is cared – he considers Tsikhanouski his personal enemy. pic.twitter.com/FQSag8lZFa — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) December 14, 2021

Ponadto, jak poinformowała białoruska prokuratura, „z oskarżonych ściągnięto szkodę materialną spowodowaną przestępstwem w wysokości ponad 2,5 mln rubli” (ok. 4 mln złotych – red.).

Siarhej Cichanouski to bloger, twórca kanału „Kraj do życia” i mąż Swiatłany Cichanouskiej. Wielokrotnie deklarował swoje ambicje prezydenckie, ale tuż przed rozpoczęciem kampanii wyborczej w 2020 roku został zatrzymany za rzekome zorganizowanie nielegalnego zgromadzenia. Uniemożliwiło mu to osobiste złożenie dokumentów o starcie w wyborach prezydenckich w Centralnej Komisji Wyborczej. W jego zastępstwie swoją kandydaturę zgłosiła jego żona Swiatłana.

Po wyjściu z aresztu Siarhiej Cichanouski został pełnomocnikiem swojej żony i aktywnie włączył się w akcję zbierania podpisów za jej kandydaturą. Jednak 29 maja 2020 roku został zatrzymany w Grodnie i od tamtego momentu przebywał w areszcie.

