Największa kopalnia srebra na świecie. KGHM znów na czele prestiżowego rankingu

W prestiżowym rankingu “World Silver Survey 2025” KGHM Polska Miedź S.A. po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji “największych kopalń srebra na świecie”. Dodatkowo, Grupa KGHM ponownie uplasowała się na drugim miejscu w globalnym rankingu “największych producentów srebra”.

KGHM ponownie zdobył uznanie w prestiżowym zestawieniu “World Silver Survey 2025”. W najnowszym raporcie firma znalazła się na pierwszym miejscu w kategorii “największych kopalń srebra na świecie” i na drugim w rankingu “największych producentów srebra”, osiągając w 2024 roku wynik 1 341 ton, z czego zdecydowana większość została wytworzona w Polsce, w Hucie Miedzi Głogów.

W ubiegłym roku firma dostarczyła 1 341 ton srebra, z czego 1 316 ton pochodziło z krajowej produkcji. Srebro trafia na rynek zarówno jako granulat – głównie do sektora jubilerskiego i przemysłowego – jak i w formie sztabek, które nabywają instytucje finansowe. Surowiec ten posiada renomowane certyfikaty jakości.

Od 1993 roku w Hucie Miedzi Głogów funkcjonuje instalacja do odzyskiwania srebra i złota z tzw. szlamu anodowego, powstającego podczas procesu elektrorafinacji miedzi. Dzięki zaawansowanej technologii, produkowane srebro osiąga czystość na poziomie 99,99 proc.

“Od lat zajmujemy czołową pozycję wśród globalnych producentów srebra, a produkty sygnowane znakiem KGHM, ze względu na swoją wysoką jakość, są doceniane przez klientów na całym świecie. Dzięki nowoczesnemu procesowi technologicznemu ślad węglowy produkowanego przez nas srebra, jest kilkukrotnie niższy niż globalna średnia” – powiedział Andrzej Szydło, prezes KGHM Polska Miedź.

KGHM od dłuższego czasu plasuje się w czołówce światowych producentów srebra. W 2024 roku wyprodukował 1 341 ton tego metalu, co oznacza spadek o 6 procent w porównaniu do roku poprzedniego. Mimo to, przekroczył założenia budżetowe, które zakładały produkcję na poziomie 1 281 ton. Granulat trafia do branży jubilerskiej i zakładów produkujących metalowe stopy zawierające srebro.

Sztabki srebra, znane jako gąski, są głównie kierowane do sektora finansowego. Produkt pod marką KGHM HG posiada rejestrację na nowojorskiej Giełdzie Towarowej Comex oraz spełnia standardy Dobrej Dostawy, potwierdzone przez London Bullion Market Association.

Produkcja srebra w Polsce koncentruje się w Hucie Miedzi Głogów, gdzie działa Wydział Metali Szlachetnych. Jednostka ta zajmuje się pozyskiwaniem srebra i złota zawartych w rudach miedzi – głównie ze “szlamu anodowego”, będącego odpadem po rafinacji miedzi. Ostatecznie, uzyskane srebro w formie granulatu i sztabek odznacza się wyjątkową czystością – Ag 99,99 proc.

Ze względu na swoje unikalne właściwości fizyczne, srebro znajduje zastosowanie w licznych branżach: od jubilerstwa, przez elektronikę i elektrotechnikę, po medycynę, optykę, energetykę czy nowoczesne technologie, w tym infrastrukturę, motoryzację oraz fotowoltaikę.

