Unijny system ETS2 uderzy w portfele Polaków. Ceny szybko wzrosną

Według najnowszego raportu KOBIZE dotyczącego rynku CO2, ceny uprawnień do emisji mają gwałtownie wzrosnąć już od momentu uruchomienia systemu ETS2. Prognozy BNEF zakładają, że do 2030 roku osiągną one maksymalny poziom 149 euro. Następnie, w latach 2031–2035, spodziewany jest ich spadek do około 80 euro.

System EU ETS 2, którego wejście w życie planowane jest w 2027 r., ma na celu rozszerzenie istniejącego systemu handlu emisjami na nowe sektory. “Analitycy BNEF przewidują, że ceny uprawnień do emisji wzrosną szybko już od początku funkcjonowania systemu ETS2. Powodem będzie ograniczona liczba dostępnych uprawnień, wynikająca z ambitnych celów klimatycznych UE, oraz utrzymujący się popyt – wiele sektorów objętych systemem nie ma jeszcze szeroko dostępnych, opłacalnych alternatyw do redukcji emisji” – napisali w swoim raporcie analitycy KOBIZE.

W raporcie zaznaczono, że nawet mimo czasowego zwiększenia dostępnych uprawnień dzięki rezerwie MSR, nie powstrzyma to krótkoterminowego wzrostu cen.

“Już w 2030 r. ceny uprawnień do emisji mają osiągnąć szczyt na poziomie 149 EUR. Nawet dodatkowa podaż, wprowadzana tymczasowo na rynek z rezerwy MSR w ramach ETS2, nie wystarczy, aby powstrzymać ten wzrost w krótkim okresie” – dodali.

W opinii BNEF, w kolejnych latach ceny mają zacząć maleć i w okresie 2031–2035 będą się utrzymywać średnio na poziomie około 80 euro.

“Emisje będą dalej maleć i w 2035 r. osiągną poziom 538 mln ton CO2, co oznacza spadek o 57 proc. względem poziomu z 2025 r.” – napisali analitycy KOBIZE, cytując analizę BloombergNEF (BNEF).

Raport przypomina również, że nowy system ETS2, który ma objąć wszystkie kraje UE oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię, wejdzie w życie w 2027 roku. Będzie on przede wszystkim dotyczył emisji związanych z transportem drogowym oraz budynkami, choć państwa członkowskie będą mogły dobrowolnie rozszerzyć jego zastosowanie na inne obszary.

“Dzięki uruchomieniu ETS2, łączny zakres obowiązywania cen nałożonych na emisję CO2 w EEA wzrośnie do 78 proc. wszystkich emisji – to znaczący krok w porównaniu z dotychczasowym systemem ETS1, który obejmuje ok. 40 proc. emisji. Oba systemy będą działać równolegle, opierając się na podobnym mechanizmie ‘cap-andtrade’ – czyli ograniczania całkowitej liczby uprawnień i umożliwienia obrotu uprawnieniami na rynku” – wyjaśniono.

Nowy system ma na celu redukcję emisji dwutlenku węgla o 642 miliony ton do 2030 roku, co odpowiada 43-procentowemu spadkowi w porównaniu do poziomu z 2005 roku.

bankier.pl / Kresy.pl