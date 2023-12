„Najpierw ucierpi Finlandia”. Rosyjski dyplomata ostrzega

Według rosyjskiego dyplomaty Michaiła Uljanowa, w przypadku eskalacji napięć pomiędzy Rosją a NATO, Finlandia będzie krajem, który ucierpi w pierwszej kolejności.

W czwartek rosyjski dyplomata i stały przedstawiciel Rosji przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu, Michaił Uljanow, w rozmowie z państwową agencją RIA Novosti skomentował przystąpienie Finlandii do NATO. Oświadczył, że Rosja nie widzi korzyści dla Finlandii z przystąpienia do Sojuszu, gdyż w przypadku eskalacji napięć militarnych na linii Moskwa-NATO, to właśnie Finlandia ucierpi w pierwszej kolejności.

Uljanow zaznaczył, że Rosja traktuje Finlandię jako „kraj neutralny i przyjazny”. Podkreślił zarazem, że ostatnie wydarzenia, a szczególnie integracja z NATO, zmusiła Moskwę do podjęcia kroków odwetowych. Odniósł się w ten sposób m.in. do decyzji rosyjskiego prezydenta Władimira Putina i kierownictwa ministerstwa obrony o przywróceniu zlikwidowanych przed laty okręgów wojskowych: moskiewskiego i leningradzkiego.

„Oni są naszymi sąsiadami i nie daj Boże, jeśli nastąpi jakiekolwiek pogorszenie, najpierw ucierpi sama Finlandia. Oczywiście, bardzo by mi się to nie podobało” – powiedział rosyjski dyplomata. W jego ocenie, jednym z największych błędów fińskiego rządu było podpisanie porozumienia o współpracy obronnej między Finlandią i Stanami Zjednoczonymi. Na mocy tej umowy amerykańskie wojsko będzie mieć dostęp do fińskich obiektów wojskowych. „To już jest poważne wyzwanie” – podkreślił.

Czytaj również: Finlandia chce amerykańskich baz na swoim terytorium – mogą powstać za środki z USA

Wcześniej szef „Rostiechu” (Rostecu) Siergiej Czemiezow poinformował, że w region przygraniczny z Finlandią zostaną wysłane nowe rosyjskie haubice „Koalicja-SW”. Według niego, zostaną rozmieszczone w jednostkach wojskowych Północnego Okręgu Wojskowym „w najbliższej przyszłości”. Jego zdaniem, takie haubice są potrzebne, aby zapewnić przewagę zasięgu ognia nad zachodnimi systemami artyleryjskimi. W najnowszej wersji armatohaubice samobieżne Koalicja-SW kal. 152 mm mają zasięg do 70 kilometrów.

Przeczytaj: „Zostaną podjęte wszelkie konieczne środki”. Rosja odpowiada na dołączenie Finlandii do NATO

Interia.pl / Kresy.pl