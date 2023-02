Morawiecki o myśliwcach dla Ukrainy: musiałaby być decyzja ze strony NATO

Debata na temat przekazania myśliwców Ukrainie jest na samym początku; musiałaby być decyzja ze strony NATO i Polska ewentualnie podejmie wtedy decyzje, co zrobić – powiedział w piątek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

W czwartek na konferencji prasowej w Brukseli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że kilku przywódców Unii Europejskiej zadeklarowało podczas szczytu UE, w którym uczestniczył, że są gotowi dostarczyć Kijowowi myśliwce.

Premier RP Mateusz Morawiecki został w piątek na konferencji prasowej po szczycie UE poproszony o komentarz do słów prezydenta Ukrainy.

„Polska sytuuje się wraz z gronem większości państw NATO w tym samym miejscu – to znaczy debata na temat myśliwców co najwyżej jest na samym początku dzisiaj, to znaczy musiałaby być decyzja ze strony NATO i Polska ewentualnie podejmie wtedy decyzje po naszej stronie, co zrobić, jeżeli będzie taka jednoznaczna decyzja ze strony NATO, że można przekazywać myśliwce dla Ukrainy” – odpowiedział.

Jak informowaliśmy, Ukraina złożyła do Holandii wniosek o dostawę samolotów myśliwskich F-16.

„Musimy omówić dostępność F-16 z Amerykanami i innymi sojusznikami” – skomentowała minister obrony Holandii. „I musimy poważnie przyjrzeć się konsekwencjom, to nie może się zdarzyć z dnia na dzień. Musimy być w tym szczerzy”.

Z kolei premier Słowacji Eduard Heger powiedział, że po otrzymaniu oficjalnej prośby od Ukrainy ws. przekazania myśliwców MiG-29 jego rząd rozpoczyna negocjacje na ten temat z Ukrainą i Komisją Europejską. Według mediów, chodzi o 11-12 samolotów.

W przypadku KE rozmowy będą dotyczyć zwrotu kosztów takiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Heger zaznaczył, że myśliwce MiG-29 już dawno nie były przez Słowaków wykorzystywane. Są też pewne kłopoty techniczne. Słowacja nie ma do nich części zapasowych, zaś remontami wcześniej zajmowali się rosyjscy specjaliści.

Jak pisaliśmy, w grudniu minister spraw zagranicznych Słowacji Rastislav Kačer poinformował, że Słowacja rozważa możliwość przekazania myśliwców MiG-29 na Ukrainę. „Rozmawiamy z naszymi partnerami w NATO o tym, jak to zrobić” – dodał.

CZYTAJ TAKŻE: Szwecja odmówiła przekazania Ukrainie myśliwców Gripen

Kresy.pl / forsal.pl