MON: pierwsze drony Bayraktar TB2 dla Polski już w październiku

W Iranie w ubiegłym tygodniu wybuchły protesty po śmierci młodej Iranki zatrzymanej za nieprawidłowe nakrycie głowy. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać jak irańskie kobiety zdejmują swoje hidżaby (nakrycie głowy) i palą w wielkim ognisku. "Tłumy wiwatowały, gdy kobiety we wtorek paliły hidżaby w ognisku w Sari" - podaje BBC. Noc z wtorku na środę była piątą nocą protestów.

These women in #Iran’s northern city of Sari are dancing and burning their headscarves… anti-regime protests have now spread to dozens of cities from north to south, east to west… all triggered by the death of #MahsaAmini while in the custody of Iran’s morality police. pic.twitter.com/BBDvgC5L1w