Ministerstwo Zdrowia: 16 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce

Mamy formalnie potwierdzonych już 16 przypadków zarażenia koronawirusem. Wiemy, że ponad 170 osób jest hospitalizowanych, ponad 4 tys. objętych kwarantanną domową – stwierdził minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Jak poinformował portal Polsat News, minister zaznaczył, że w poniedziałek potwierdzono w Polsce pięć nowych przypadków koronawirusa. „To są dwa w Raciborzu, jeden w Krakowie i jeden we Wrocławiu. Ważny jest fakt, że te wszystkie osoby były wcześniej objęte monitoringiem służb sanitarnych. To nie są osoby, o których nie wiedzieliśmy czy osoby, które pojawiły się nowe. To pokazuje, że ogromny ma sens kwarantanna domowa, nadzór epidemiczny, bo wśród osób, które podejrzewaliśmy, że mogą być zakażone, faktycznie te nowe pięć osób jest” – stwierdził minister.

Minister @SzumowskiLukasz w #MZ: Mamy potwierdzone 16 przypadków zakażenia koronawirusem. Oczekujemy przyrostu liczby zachorowań w najbliższych dniach. #koronawirus

„To są osoby, które przyleciały z Włoch, osoby, które przyjechały z pacjentem pierwszym i osoba, która miała kontakt rodzinny z osobą objęta kwarantanną – zaznaczył minister. Rodziny zakażonych osób zostały także objęte kwarantanną.

Jak informuje portal, 16. zarażoną osobą jest 74-letnia kobieta. Przebywa ona w szpitalu we Wrocławiu. Jest w poważnym stanie.

” Widzicie państwo, że te cyfry rosną i musimy w najbliższych dniach się przygotować, bo oczekujemy, że w Polsce ten przyrost w najbliższych dniach będzie bardzo szybki. To wynika z działania wirusa, że rozprzestrzenia się on wśród pacjentów” – dodał minister. Zaznaczył także, że „we wszystkich krajach ten wzrost był bardzo gwałtowny w pierwszych dniach, gdy te dane przekraczały liczby dwucyfrowe, czyli powyżej 10 osób”.

„Działamy przygotowując szpitale na przyjęcie większej liczby osób z zarażeniem koronawirusem. Działamy w zakresie liczby łóżek zakaźnych i gotowości szpitali do zwiększenie liczby łóżek, gotowości wojewodów do przekształcenia niektórych szpitali w szpitale jednoimienne, zakaźne, do zwiększenia bazy respiratorowej i łóżek intensywnych w szpitalach, gdzie są łóżka zakaźne bądź określeniu, które oddziały intensywne będą pełnić funkcje oddziałów leczących pacjentów z koronawirusem” – stwierdził Szumowski.

Minister zadeklarował gotowość do podjęcia wszystkich możliwych działań, w celu udzielenia pomocy zarażonym osobom.

„Rozważamy wzmocnienie nadzoru nad kwarantanną. Rozmawiamy z resortami, które nadzorują służby mundurowe, aby roztoczyć opiekę nad osobami, bo wiemy, że część z nich to osoby samotne i osoby mogące mieć różne potrzeby” – dodał szef MZ.

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem potwierdzono w Polsce 4 marca. Pacjent, u którego wykryto obecność wirusa, jest aktualnie hospitalizowany w Zielonej Górze.

