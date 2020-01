Minister obrony Ukrainy: nie będziemy powoływać 18-latków do wojska

Ukraiński minister obrony zapewnia, że mężczyźni w wieku 18-19 lat nie będą powoływani do obowiązkowej służby wojskowej podczas tegorocznego, wiosennego poboru. Zabrał głos w związku z nowym dekretem prezydenta Ukrainy.

Jak informowaliśmy wcześniej, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret obniżający wiek poboru do obowiązkowej służby wojskowej o dwa lata. Już za dwa miesiące ukraińskie komisariaty wojskowe zaczną rozsyłać wezwania na komisje poborowe. Tym razem otrzymają je obywatele młodsi niż dotychczas. Zgodnie z prezydenckim dekretem, wcieleni od armii mogą zostać już 18-latkowie. Dotychczas do odbycia obowiązkowej służby wojskowej kierowano obywateli w wieku 20–26 lat.

Sprawa wywołała wyraźne poruszenie na Ukrainie, w związku z czym minister obrony Andrij Zahorodniuk postanowił zabrać głos, chcąc pewne kwestie wyjaśnić.

„Podczas wiosennego poboru w kwietniu tego roku NIE będziemy powoływać 18- i 19-letnich chłopaków do wojska, z wyjątkiem tych przypadków, gdy oni DOBROWOLNIE wyrażą pragnienie pójścia na służbę do Sił Zbrojnych Ukrainy [pis. oryg. – red.]” – napisał ukraiński minister na serwisie społecznościowym Telegram w czwartek.

Zahorodniuk zaznaczył, że wiek poborowy określony na 18 lat jest jasno wyrażony w odpowiedniej ustawie i nigdy się nie zmienił, a dekret prezydenta został podpisany w ramach istniejącego prawa.

„Rozumiemy i bierzemy pod uwagę pragnienie młodych Ukraińców, by mieć możliwość wstąpienia na służbę [wojskową] w takim wieku, żeby zaplanować sobie kolejne 20 lat życia. Potwierdzeniem tego jest przekaz zwrotny, jaki otrzymujemy” – dodał szef ukraińskiego resortu obrony. Zwrócił też uwagę, że wiosną młodzi ludzie od 20. roku życia otrzymają wezwania do wojska, jednak nikt w wieku poniżej 20 lat nie będzie przymuszany do wstąpienia do armii. Dodał, że opinia publiczna będzie angażowana w dyskusje dotyczące reform systemu poborowego.

Pobór zostanie w roku bieżącym zrealizowany w dwóch falach: kwiecień-czerwca oraz październik-grudzień. Zgodnie z ukraińskim prawem nawet jeśli pisemne wezwanie komisariatu wojskowego nie dotarło do poborowego i tak jest on zobowiązany do stawienia się w tej placówce. Zaxid.net podkreśla, że wcieleni w ramach poboru nie będą kierowani do jednostek prowadzących operację w Donbasie przeciwko miejscowym separatystom.

