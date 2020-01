Młodzi Ukraińcy pójdą „w kamasze” szybciej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret obniżający wiek poboru do obowiązkowej służby wojskowej o dwa lata.

Jak informuje w czwartek portal Zaxit.net już za dwa miesiące ukraińskie komisariaty wojskowe zaczną rozsyłać wezwania na komisje poborowe. Tym razem otrzymają je obywatele młodsi niż dotychczas. Zgodnie z prezydenckim dekretem nr 13 wcieleni od armii mogą zostać już 18-latkowie. Dotychczas do odbycia obowiązkowej służby wojskowej kierowano obywateli w wieku 20–26 lat.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Pobór zostanie w roku bieżącym zrealizowany w dwóch falach: kwiecień-czerwca oraz październik-grudzień. Zgodnie z ukraińskim prawem nawet jeśli pisemne wezwanie komisariatu wojskowego nie dotarło do poborowego i tak jest on zobowiązany do stawienia się w tej placówce. Zaxid.net podkreśla, że wcieleni w ramach poboru nie będą kierowani do jednostek prowadzących operację w Donbasie przeciwko miejscowym separatystom.

Decyzja prezydenta Zełenskiego o obniżeniu wieku poborowego może mieć związek ze znacznymi problemami administracji wojskowej z zapełnianiu szeregów armii na odpowiednim poziomie. Problemy te pojawiły się już w 2015 r. po rozpoczęciu wojny w Donbasie. Ukraińscy wojskowi zgłaszali je także jesienią zeszłego roku.

zaxid.net/kresy.pl