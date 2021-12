Minister Niedzielski rozważa wprowadzenie obowiązku szczepień

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas piątkowego programy „Graffiti” na antenie Polsat News poinformował, że ministerstwo rozważa wprowadzenie częściowego obowiązku szczepień.

„Przygotowujemy rozwiązania, które mam nadzieję trochę bardziej zachęcą, ale z drugiej strony powoli myślimy jednak o obowiązku szczepiennym, szczególnie dla grup najbardziej narażonych, czyli przede wszystkim medyków” – powiedział na antenie Polsat News w programie „Graffiti” Adam Niedzielski.

Minister zapowiedział, że obowiązek może zostać wprowadzony, ” ale też nie będziemy tego wprowadzali z dnia na dzień, śladem innych krajów, takich jak Austria czy Niemcy”.

Obowiązek dotyczyłby zawodów medycznych, nauczycieli, a także służb mundurowych. Nie będzie dotyczył np. pracowników handlu – przekazuje Polsat News.

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o nowych obostrzeniach sanitarnych. Nowe ograniczenia będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia br. „Jesteśmy w apogeum czwartej fali” – powiedział szef resortu zdrowia. Niedzielski przedstawił nowe zasady dotyczące kwarantanny dla podróżnych z poszczególnych krajów oraz nowe limity zapełnienia w przypadku obiektów. Będą obowiązywać od 1 grudnia do 17 grudnia bieżącego roku.

Niedzielski poinformował o ograniczeniu lotów do i z 7 krajów: z Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe. Osoby, które wracają z ww. krajów będą poddane 14-dniowej kwarantannie bez możliwości skrócenia jej testem. Z kolei w przypadku osób podróżujących do Polski spoza Schengen kwarantanna zostanie wydłużona z 10 do 14 dni (po 8 dniach będzie możliwe wykonanie testu, który skróci kwarantannę).

Minister poinformował o zmniejszeniu limitów osób w obiektach gastronomicznych, kulturalnych oraz sakralnych. Do tej pory limity zapełnienia wynosiły 75 proc. Zostają one zmniejszone do 50 proc.

Zobacz też: Austria: miesiąc aresztu za odmowę szczepienia

Przypomnijmy, że minister zdrowia Adam Niedzielski został zapytany w ubiegłym tygodniu w wywiadzie dla RMF, dlaczego w październiku zeszłego roku rząd wprowadzał tzw. lockdown, gdy nowych przypadków koronawirusa było ok. 14 tys., zajętych przez osoby zakażone łóżek w szpitalach było niecałe 11 tys., zaś teraz polityka w tym zakresie jest inna. Niedzielski był też pytany o restrykcje, które są wprowadzane w innych krajach. „Restrykcje nie są jedyną metodą walki z pandemią” – odpowiedział. „Na pewno wiemy w tej chwili, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu pandemii” – dodał.

„Ja nie mówię o przeszłości, kiedy poziom dyscypliny społecznej był większy, tylko teraz, kiedy zmęczenie pandemią, zmęczenie m.in. restrykcjami, doświadczeniami wszystkimi jest o wiele większe” – podkreślił.

Zobacz także: Australia: zarażeni koronawirusem będą wywożeni do obozów kwarantanny przez wojsko

Czytaj także: Węgrzy zbadali efektywność różnych szczepionek: od Pfizera po Sputnik V

Kresy.pl