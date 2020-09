Niemcy: Rząd wprowadza nowe obostrzenia. Powód – druga fala pandemii

We wtorek kanclerz Angela Merkel i premierzy krajów związkowych podjęli wspólnie decyzję o wprowadzeniu nowych środków, które mają na celu powstrzymanie pandemii koronawirusa.

We wtorek niemiecki rząd federalny i rządy krajów związkowych zaleciły stosowanie surowszych zasad w walce z pandemią koronawirusa. Mają one zapobiec wzrostowi zakażeń. Do 50 została ograniczona liczba uczestników uroczystości, określono także kary za podawanie nieprawdziwych danych osobowych w restauracjach – podaje portal „rbb24.de”.

Osoby, które podają w restauracjach fałszywe nazwiska, adresy lub dane kontaktowe, muszą liczyć się z grzywną w wysokości co najmniej 50 euro.

W uroczystościach w wynajmowanych i publicznych salach może brać udział maksymalnie 50 osób. Wspomniane ograniczenie dotyczy sytuacji, gdy w ciągu siedmiu dni w danym powiecie wystąpi więcej niż 35 nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców.

Władze odradzają także organizowania prywatnych uroczystości z udziałem więcej niż 25 osób.

Rząd federalny uważa, że w szczególnie dotkniętych koronawirusem regionach kraju spożycie alkoholu powinno zostać pod pewnymi warunkami ograniczone. Rządowy dokument przewiduje, że w celu zminimalizowania infekcji w branży gastronomicznej, należy wydać „ograniczone czasowo zakazy podawania alkoholu”.

Podkreślono, że nie chodzi o ogólny zakaz spożywania alkoholu. W centrach kilku niemieckich miast obowiązują już lokalne i tymczasowe zakazy.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej o zaostrzeniu polityki regionalnych obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa. Podkreślił, że ograniczona zostanie liczba osób mogących uczestniczyć w zgromadzeniach np. weselach. W strefie zielonej do 100 osób, w żółtej do 75 osób, w czerwonej do 50 osób. W niektórych strefach wróci obowiązek zasłaniania nosa i ust na świeżym powietrzu.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1326 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. W ciągu ostatniej doby z powodu choroby COVID-19 zmarło w kraju 6 osób.

