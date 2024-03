Miedwiediew wezwał do obniżenia szczebla relacji dyplomatycznych z państwami UE

Po tym, jak ambasadorowie państw Unii Europejskiej w Moskwie odmówili spotkania z ministrem spraw zagranicznych Rosji Dmitrij Miedwiediew wzywa do obniżenia szczebla relacji dyplmatycznych z nimi.



Pisząc w poniedziałek na portalu X o odmowie unijnych dyplomatów spotkania z Siergiejem Ławrowem Miedwiediew wyraził pogłoskę, iż stało się tak “podobno za radą Brukseli”. Były prezydent, premier i zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji uznał to za “sprzeczne z samą ideą istnienia misji dyplomatycznych i przydziału ambasadorów”.

Ambassadors of the EU states to Russia declined a meeting with the Russian minister of foreign affairs. Allegedly, following some advice from Brussels. This goes totally against the very idea of existence of diplomatic missions and assignments of ambassadors.

